Bottas espera negociar para quedarse cuando Audi llegue a F1

El finlandés tiene la opción de permanecer en el actual equipo de Alfa Romeo hasta el final de la temporada 2024 por su contrato original de dos años más uno que firmó con la escudería hasta de la pasada campaña. Sin embargo, a pesar de los problemas iniciales desde su cambio desde Mercedes, en Hinwil han ido cayendo en la clasificación hasta ocupar la novena posición en el campeonato de constructores.

Eso se produce en el momento en el que se prepara la adquisición total por parte de Audi, que entrará en la Fórmula 1 a partir de 2026. Valtteri Bottas no ha querido adelantarse demasiado al pensar en el potencial futuro del conjunto, pero admitió que sería positivo para él seguir en el proyecto del gigante alemán.

Cuando se le preguntó si estaba interesado en quedarse hasta 2026, el finlandés dijo: "Cuanto más lo pienso, sí, para mí, es una época interesante para el equipo. Cuando te centras en el aquí y ahora, a veces no quieres pensar más allá, pero si realmente le das vueltas, al largo plazo, tiene sentido, y para mí sería muy motivante ser parte de ello".

"Veremos, queda todavía algo de tiempo, estoy seguro de que tendremos conversaciones, pero no todavía", explicó Valtteri Bottas mientras que el equipo suizo se prepara para que Audi tome el control a pesar de que se especula que han dado un paso atrás en la actualidad para enfocarse en el largo plazo.

El finlandés lo negó, aunque es probable que eso haya afectado a la temporada de Alfa Romeo: "Viéndolo desde fuera, parece así, que la gente solo está esperando a que venga Audi, pero no es el caso. Todos están trabajando a fondo, todos aprietan, así que no nos dejamos ir, es que la parrilla se ha vuelto muy competitiva, y si comienzas la temporada en un sitio, no es fácil recuperarse, así que estamos esforzándonos".

