Por qué Russell sufrió en los "baches" del circuito de Austin

El piloto británico insistió en que hubo signos de velocidad que sugieren que la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1 fue una oportunidad perdida para él. Desde la undécima plaza arrancó en la cita del sábado tras quedarse sin neumáticos nuevos y recibir una penalización de tres posiciones, pero logró recuperarse para finalizar séptimo, al igual que el domingo, aunque en esa jornada perdió dos plazas, puesto que había salido quinto.

No obstante, después de las descalificaciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, escaló dos posiciones para finalmente ser quinto, aunque su compañero había conseguido acabar segundo y muy cerca de Verstappen, lo que demostraba el potencial del W14 en el circuito de Austin. El joven inglés fue categórico al afirmar que había mucho más si todo le hubiera ido mejor.

"La historia de la temporada", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su carrera. "Lo sientes como oportunidades perdidas, en la parte de atrás desde el principio, haciendo un mal comienzo, y luego montamos el neumático duro, tuvimos que gestionar el combustible y un poco el motor, estaba a un segundo del ritmo".

"Tras eso, volvimos a poner el medio, y fuimos el coche más rápido en pista, nos acercamos a Max [Verstappen] a unos diez segundos, y a Lewis [Hamilton] a un par, así que estoy aquí pensando que fue otra oportunidad perdida, y frustrante que no estuviéramos en el podio", aseguró George Russell.

"Al ver la velocidad, creo que el último stint ha sido un buen ejemplo de lo que se podía hacer", comentó el británico. "A menudo eran pequeños márgenes, estaba fuera de ritmo en la clasificación, y en la Q3, estaba ahí de nuevo, pero no tenía un neumático nuevo en la SQ3, así que ha sido una de esas situaciones en las que hemos ido a remolque desde el inicio, y como he dicho, parece la [misma] historia del año estar aquí".

"Creo que el año pasado no perdimos ninguna oportunidad en 22 carreras, mientras que este parece que en el 50% de los grandes premios hemos estado lejos de maximizar los puntos", explicó el inglés, quien negó que el formato al sprint le hiciera la vida más complicada que con respecto a Lewis Hamilton.

"Lo tuvimos el fin de semana anterior [en Qatar], y fue uno de mis fines de semana más fuertes, así que para ser justos, Austin siempre ha sido una pista un poco complicada para mí, siempre he sufrido, y quizá es uno de los lugares en los que [Lewis Hamilton] es tan fuerte, pero no estoy demasiado preocupado porque me parece un circuito atípico por sus baches, con un asfalto, hundido y viejo, así que no estoy preocupado", sentenció el de Mercedes.

