McLaren no tiene ninguna mejora "mágica" en el resto de F1 2023

Lando Norris consiguió adelantar a Charles Leclerc, que salía desde la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, pero tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton lo superaron antes de que cayera la bandera a cuadros, con lo que el británico terminó relegado a la tercera posición, que se convirtió en una segunda cuando descalificaron a su compatriota.

Dado que las citas restantes en México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi son lugares en los que en un principio su monoplaza no debería ir tan bien porque no son de alta carga aerodinámica, que se adaptan bien al MCL60, el inglés consideró que sus posibilidades de ganar una carrera este curso se han esfumado.

Además, el director del conjunto, Andrea Stella, dijo que los de Woking no tienen una actualización "mágica" esperando que ayude a mejorar drásticamente el ritmo y la degradación de los neumáticos poder pelear de tú a tú contra Red Bull: "Somos realistas en que en esta temporada no vamos a tener nada de magia en términos de desarrollo del coche para añadir el tiempo por vuelta o mejorar la degradación de las gomas".

"Sin embargo, al mismo tiempo, no esperábamos que esta pista [la del circuito de Austin] nos permitiera liderar la carrera durante un stint y medio, estamos deseando que lleguen las próximas pruebas, y esperamos tener éxito", explicó el máximo responsable del equipo papaya.

El Gran Premio de Bahrein que abrió la temporada, no reflejó plenamente el ritmo de McLaren al inicio del curso, puesto que ninguno de sus pilotos llegó a la Q3 y terminaron muy abajo en la carrera, pero un nuevo suelo en el Gran Premio de Azerbaiyán y, a partir del Gran Premio de Austria, una mejora radical dividida en tres fases para cambiar casi "todas y cada una de las piezas aerodinámicas", transformaron el año de la escudería para ser regularmente el segundo coche más veloz, por detrás de Red Bull.

El italiano dijo que esas ganancias dejaron a los ingleses con "sentimientos encontrados" por perder la victoria en Austin: "Estamos celebrando un podio aquí, pero al mismo tiempo, después del primer stint, parecía que podíamos tener el ritmo suficiente para hacernos con la victoria".

"Me gustaría reafirmar que estamos muy contentos con el podio, y eso es algo que todo el mundo en los segundos iniciales tras la carrera pensó en que fue una lástima porque no ganamos", expresó. "Creo que todos se dan cuenta de lo que supone sumar podios desde dónde arrancamos, peor también me gusta esa determinación con la que, a estar alturas, buscamos el siguiente paso".

