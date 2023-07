Algunos equipos de F1 piden a la FIA exenciones al límite de costes

En los últimos meses, ha comenzado un debate sobre el margen adicional en el reglamento financiero de la FIA para intentar igualar las condiciones entre los equipos, y cualquier decisión podría tener un impacto significativo en los próximos años. Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría surgió una nueva idea en la que se defienden las necesidades específicas de los equipos, que serán examinadas y aprobadas por la federación internacional caso por caso, en lugar de dar a todos los conjunto la misma cantidad para gastar.

Todo ello se pondrá sobre la palestra en una reunión del comité asesor financiero de la Fórmula 1 [FAC], el lugar en el que las normas son discutidas por los equipos, generalmente representados por sus directores financieros. Posteriormente, en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 que se celebrará el viernes en el Gran Premio de Bélgica, se procederá a la votación definitiva de los directores de las escuderías, aunque todavía se debate si se requiere una mayoría simple de cinco equipos, o una supermayoría de ocho.

El tema se ha convertido en objeto de debate desde que se introdujo el reglamento financiero, ya que los equipos que históricamente contaban con una peor financiación y cuyas infraestructuras no seguían el ritmo de las de sus rivales, se han visto ahora incapaces de gastar lo necesario en nuevas instalaciones, por lo que les resulta más difícil reducir la diferencia de rendimiento.

Equipos como Williams, McLaren, Alfa Romeo, AlphaTauri y Alpine tienen necesidades de diversa índole, y han expresado su deseo de que se les conceda una asignación adicional que les permita invertir en el tipo de instalaciones que necesitan para competir en igualdad de condiciones respecto a los más grandes. Ya se ha establecido una exención especial en el reglamento financiero para la inversión en nuevos túneles de viento, que ha ayudado tanto a Aston Martin como a McLaren.

Sin embargo, los conjuntos también quieren mejorar cosas como los simuladores, los bancos de potencia de las cajas de cambios y las plataformas para igualar las condiciones con respecto a Red Bull, Mercedes y Ferrari, y han estado presionando para que se les permita realizar esas nuevas inversiones.

El problema a la hora de llegar a un acuerdo radica en que los líderes se muestran, como es lógico, contrarios a la hora de ayudar a sus rivales a hacerse más fuertes. Mientras, algunos de los que necesitan mejorar sugieren que si los grandes reciben la misma asignación adicional, simplemente la gastarán en instalaciones todavía mejores, y así mantendrán el status quo.

Desean algo parecido a restricción de las pruebas aerodinámicas, en la que los equipos más necesitados tiene más margen que los de arriba. Otra opinión es que los punteros ya tienen lo que necesitan y, por lo tanto, si la asignación es la misma para todos, cualquier inversión extra que hagan en nuevas infraestructuras producirán ganancias marginales en comparación con los beneficios disponibles para los que se han quedado atrás.

Encontrar una manera de ayudar solo a los conjuntos que necesitan un impulso en sus instalaciones ha sido un tema de debate constante. El jefe de Williams, James Vowles, cuya escudería se enfrenta a la mayor diferencia en cuanto a la anticuada fábrica de Grove, sigue confiando en que se encontrará una solución.

"Creo que hay buenas conversaciones, digámoslo así", dijo a Motorsport.com. "No es que estemos sentados aquí sin tener buenas discusiones, lo estamos, pero es donde está el compromiso o la complejidad, y estamos tratando de encontrar un sistema que funcione para todos, y eso se está volviendo terriblemente complicado en este momento, porque, y con razón, cada equipo tiene su propio conjunto particular de requisitos".

"La nuestra es increíblemente diferente a la mayoría, por razones obvias. El nuestro es distinto al de Red Bull, Mercedes y Ferrari, que es diferente al de Alpine y McLaren", comentó Vowles. "Puedes ver en qué lugar de la parrilla se encuentra cada uno en función de lo que tiene, pero independientemente de eso, no estamos en un mal lugar, todo el mundo habla. Todavía tengo esperanzas, porque estamos teniendo discusiones positivas, pero como siempre con esas cosas, se nos acaba el tiempo, el viernes es cuando tenemos que decidirlo todo".

El británico afirmó que ahora hay dos caminos alternativos, y que la última idea es considerar las necesidades de cada escudería para proyectos específicos de mejora y asignar una dotación adicional de dinero en consecuencia: "El lunes se celebrará una reunión, que creo que será un buen punto de partida para debatir, aunque yo diría que hay dos opciones sobre la mesa".

"La primera es un aumento generalizado de las inversiones, igual para todos. Lo que no significa necesariamente que nos pongamos al día", dijo. "Sin embargo, la cantidad que Mercedes, Red Bull y Ferrari pueden gastar es menor que la que podemos nosotros, porque ellos ya tienen unas instalaciones de ensueño, así que creo que nos permitirá actualizarnos".

"Y el segundo es un mecanismo de lista en el que la FIA vendrá y le diremos: 'mira, nos falta esto, esto no está actualizado', y ellos marcarán las casillas, y dirán ahí lo tienes, hay 'X' millones", continuó el máximo responsable de los de Grove.

De esa forma, habrá transparencia, ya que el gasto adicional se destinará a proyectos específicos que los equipos quieran llevar a cabo: "Eso es lo que me gusta, que se entiende un poco mejor. Ambas opciones tienen pros y contras, pero ya se darán cuenta de que por su naturaleza intentamos encontrar algo que funcione para todos, siempre va a ser difícil".

Otros directores de los equipos ajenos a los grandes están deseosos de tener más posibilidades de gastar, como Andrea Stella con McLaren: "Hay un par de opciones en términos de cómo cambiar este marco regulador". "En general, somos partidarios de ampliar un poco el gasto, así que esa es nuestra posición en este momento, vamos a ver lo que la mayoría de los equipos votarán a favor".

Por su parte, el responsable de AlphaTauri, Franz Tost, dijo: "Actualmente, nuestra situación es que estaremos de acuerdo con eso, porque creo que la infraestructura es un factor de rendimiento muy importante, y si tienes más dinero para gastar allí, también ayudará a aumentar el rendimiento del coche. Por lo tanto, estamos a favor".

El director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, también desea que se introduzca una asignación adicional, puesto que la escudería de Enstone tiene entre manos un importante proyecto de un banco de potencia para la caja de cambios que quiere poner en marcha. Sin embargo, el estadounidense admitió que algunos rivales necesitan más ayuda: "No necesitamos tanto como otros".

"Cuando la FIA me preguntó qué votaríamos, no soy tan egoísta como para decir que solo quiero lo que quiero, y vosotros no podéis", continuó "De lo que se trata es de que haya igualdad de condiciones. Ahora hay un par de escenarios sobre la mesa, y he oído que puede haber un tercero en la reunión, así que votaré en consecuencia".

"Simplemente, tiene que haber igualdad de condiciones. La infraestructura que tenemos y las herramientas que poseemos son muy importantes para encontrar el rendimiento, y debemos tener herramientas similares", dijo Szafnauer. "El límite de costes es algo bueno, pero no pensamos en todo eso en el momento de congelarlo".

El director de los franceses señaló que la NFL daba una plantilla interesante para la forma en que la Fórmula 1 puede tratar de nivelar todo. Los equipos del Gran Circo que quieren ver cambios recibieron buenas noticias tras una reunión reciente con el jefe de la organización: "Es importante tener una visión de conjunto".

"En Canadá, Liberty y la Fórmula 1 invitaron a los equipos a reunirse con Roger Goodell, el comisionado de la NFL. Su gran mensaje fue que lo que la NFL ha hecho desde mediados de los 60 se ha centrado en llevar a la propia NFL a un nivel mucho, mucho más alto", dijo. "Y al hacerlo, todos y cada uno de los equipos que forman parte de la NFL también pasaron a un nivel financiero más alto. Ese fue básicamente su mensaje".

"Tienen un tope salarial, y también el draft, donde el equipo de abajo consigue al mejor jugador, y todo ese tipo de cosas. De hecho, de ahí surgió nuestro concepto de restricciones a las pruebas aerodinámicas, de modo que si acabas el último, tienes más tiempo en el túnel de viento", explicó. "Y Roger nos dijo que sí, que la Fórmula 1 se ha abierto paso en los EE.UU., pero que nos aseguráramos de centrarnos en dar los siguientes pasos para llevarla a un nivel superior en todo el mundo, y especialmente en América".

"Dijo que si se puede hacer eso con toda la categoría, todos los equipos se beneficiarán también. La equiparación de los costes va en esa dirección: carreras más reñidas, mejores pruebas, no tener una sola escudería que gane todo el tiempo, y si los aficionados disfrutan más, mejora todo el deporte", concluyó sobre el tema del límite presupuestario y el gasto adicional.

