Cómo le fue a Cadillac en su debut en la Fórmula 1

468 días después de que se aprobara su entrada en la Fórmula 1 el 25 de noviembre de 2024, Cadillac participó el domingo en su primera carrera, el Gran Premio de Australia. Sergio Pérez llevó el MAC-26 con motor Ferrari hasta la 16ª posición, a tres vueltas del ganador de la carrera, George Russell, mientras que Valtteri Bottas se retiró en la vuelta 16.

El primer equipo nuevo de la F1 desde 2016 tuvo un comienzo lento pero constante en el campeonato mundial, completando los nueve días de pruebas de la pretemporada, a diferencia de Aston Martin y Williams, y recopilando datos equivalentes a 3.935 km.

Pérez y Bottas se clasificaron en los puestos 18º y 19º respectivamente el sábado en Melbourne, con el mexicano a 3,1 segundos del mejor crono y a 1,4 segundos de Oliver Bearman, el piloto más lento en alcanzar la Q2. Los tres pilotos que quedaron por detrás de los Cadillac en la clasificación —Max Verstappen, Carlos Sainz y Lance Stroll— simplemente no marcaron ningún tiempo de vuelta, por diversas razones.

Por lo tanto, siempre iba a ser una carrera difícil para la escudería estadounidense, cuyo único rival realista en cuanto a rendimiento era Aston Martin, pero los problemas con la unidad de potencia Honda de los de Silverstone les impidieron completar toda la carrera antes incluso de que comenzara el fin de semana.

Al final, Bottas se retiró incluso antes que los Aston. El finlandés tuvo que entrar en boxes para cambiar el volante antes de que un problema en el sistema de combustible le dejara fuera de combate en la vuelta 16.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

"Ha sido una verdadera lástima, porque está claro que hay un problema con el volante y eso es realmente muy frustrante, ya que obviamente nosotros no fabricamos volantes", declaró el director del equipo, Graeme Lowdon, a Motorsport.com. "Así que es muy decepcionante fallar por eso. Tenemos que investigar el problema y solucionarlo".

Por su parte, Pérez no entró en boxes durante la primera intervención del coche de seguridad virtual, lo que le situó brevemente entre los rivales con neumáticos nuevos. Mantuvo una reñida batalla con Liam Lawson, lo que molestó enormemente al neozelandés, dada la historia entre ambos.

Pero la falta de ritmo de Pérez era demasiado importante como para superarla. El veterano terminó 16º, a 2 minutos y 28 segundos de Pierre Gasly, que consiguió el último punto disponible en décima posición.

"Decidimos pasar de una estrategia de una parada a dos porque, en ese momento, no había ninguna amenaza por detrás", explicó Lowdon sobre el cambio de Pérez a gomas blandas en la vuelta 43. "Los dos Aston habían fallado, o quizá uno de ellos se había detenido para entonces. Así que no había ningún riesgo por detrás. Y tenía sentido hacerlo, para que Checo probara los otros neumáticos".

En definitiva, a pesar del modesto nivel de rendimiento de Cadillac, el consenso dentro del equipo es de respeto y, por lo tanto, de logro: "Hemos vuelto a ver que no es fácil", insistió Lowdon. "Hubo algunas personas que ni siquiera tomaron la salida. Así que estamos muy satisfechos de haber conseguido que un coche llegara a meta. Obviamente, tenemos que trabajar en el ritmo, eso es algo obvio con un equipo nuevo".

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1 Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"En general, estuvimos ahí", comentó Bottas. "Competimos con algunos coches. Mantuvimos a Aston detrás. No fue como al principio, cuando nos quedamos muy atrás. Eso es alentador. Así que, en general, aunque estoy aquí [temprano en la sala de prensa tras retirarme], sigo estando orgulloso de todo el equipo. Y estoy muy contento de haber vuelto. Esto forma parte del proceso de aprendizaje. Solo tenemos que seguir resolviendo problemas, y a partir de aquí solo podemos mejorar".

"El primer paso está dado", añadió Pérez. "Como equipo, completar la carrera ha sido increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general ha sido una gran carrera. Una gran recuperación para el fin de semana, que empezamos con muchos problemas". Y es que el de Guadalajara solo completó 16 vueltas el viernes debido a un problema en el sistema de combustible y una fuga hidráulica.

"Pero creo que, a partir de ahora, obviamente se acabó la luna de miel. Ahora tenemos que dar grandes pasos adelante, tenemos que poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y reducir la diferencia, y creo que podemos hacerlo. Pero, obviamente, todos somos muy competitivos dentro de la escudería, y esa es la actitud que necesitamos a partir de ahora, para poder reducir la diferencia y aspirar a algo grande este año".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Recortar la diferencia no será fácil. Pérez terminó casi tres vueltas por detrás de los dos Ferrari, por lo que la falta de rendimiento de Cadillac se debe claramente a la carga aerodinámica y al agarre mecánico, no a su unidad de potencia. "Estamos perdiendo en todos los vértices de las curvas, no podemos llevar suficiente velocidad", señaló Bottas el sábado. Pero la diferencia con los equipos de la zona media es tan grande que Cadillac no podrá alcanzarlos en breve.

"Hoy ha sido el tramo más largo [de vueltas que ha hecho Cadillac]", señaló Lowdon. "Hemos obtenido muchísimos datos adicionales. Habría sido fantástico que ambos coches hubieran terminado la carrera, principalmente por los dos pilotos, pero también por el equipo y por la cantidad de información y datos que podríamos haber obtenido. Pero, de nuevo, creo que para ser el primer gran premio, el simple hecho de llevar a meta una de estas máquinas tan complejas es un gran resultado".

"Obviamente, queremos que ambos lleguen a meta, aunque estoy bastante seguro de que el problema del coche de Valtteri era algo un poco inusual, y llegaremos al fondo de la cuestión. Pero sí, que lleguen ambos a meta y empecemos a ganar ritmo. Creo que podemos ver una hoja de ruta para ello. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque, obviamente, todos los demás también están desarrollando sus coches. Pero creo sinceramente que lo conseguiremos y que empezaremos a acercarnos", cerró.

Información adicional de Ronald Vording.