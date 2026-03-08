Lawson denuncia que un resentido Pérez luchó contra él "como por el título"

Liam Lawson ha afirmado que Sergio Pérez compite contra él "como si fuera por el campeonato mundial", después de que ambos mantuvieran una agresiva batalla en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El neozelandés cayó del octavo al decimoctavo puesto en la primera vuelta en Melbourne, tras no poder desplegar la potencia de su motor durante cinco segundos, lo que provocó un susto al casi chocar con Franco Colapinto. Luego entró en boxes durante el primer coche de seguridad virtual, pero terminó detrás del Cadillac de Pérez, que había subido al decimocuarto lugar.

Conocido por sus habilidades defensivas, el mexicano empujó a Lawson fuera de la pista a la salida de la curva 3, lo que estaba autorizado a hacer según las normas de pilotaje, ya que el Racing Bulls, en el exterior, no estaba por delante en el vértice de la curva.

Lawson finalmente encontró la manera de adelantar a Pérez por el interior en la curva 11, con un ligero contacto entre ambos, ya que el de Guadalajara giró antes que el neozelandés. Según Lawson, Pérez actuó por resentimiento tras su batalla en el Gran Premio de México de 2024.

En ese momento, Lawson luchó con uñas y dientes cuando fue atacado por el entonces piloto de Red Bull, que intentaba recuperarse de una modesta 18ª posición en clasificación, en un contexto difícil, en el que estaba en juego su futuro junto a Max Verstappen. Pérez había pedido a Lawson que fuera "más humilde".

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Dieciséis meses después, con Pérez de vuelta en la Fórmula 1 tras perder su asiento en Red Bull, Lawson cree que hay una clara conexión entre los dos incidentes. "Dos años después, aún no lo ha superado, así que lucha contra mí como si fuera el campeonato del mundo, pero estando en la P16", se lamentó. "Obviamente, no me importa demasiado, mi carrera ya había terminado en ese momento, así que seguiremos adelante".

Cuando Motorsport.com le preguntó si le sorprendía que los comisarios declararan que el incidente no merecía más medidas, Lawson respondió: "No fue nada ilegal, solo fue agresivo. No había nada que... Sinceramente, no me importa, es por la P16".

Por su parte, Pérez insistió en que solo se estaba "divirtiendo un poco" en una tarde por lo demás difícil, en el debut de Cadillac en el Gran Circo. "No, para mí solo era una carrera. Fue una carrera divertida, nada más. Mi coche era mucho más lento, así que creo que está bien correr", detalló el americano tras terminar 16º, tres vueltas por detrás del ganador y a 2 minutos y 4 segundos de Lawson.

Más de la F1: Fórmula 1 Ganadores y perdedores del caótico GP de Australia de F1 2026