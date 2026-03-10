Las razones por las que Wolff desafiaría a Horner en comprar parte de Alpine

La participación del 24% que Otro Capital tiene en el equipo de Fórmula 1 de Alpine sigue siendo muy codiciada en el paddock. Anteriormente ya se había filtrado que el exjefe del equipo Red Bull, Christian Horner, estaba interesado, algo que Flavio Briatore tampoco ocultó. El italiano, durante la presentación de la temporada en enero, confirmó públicamente el interés de Horner.

Sin embargo, ahora ha aparecido otro competidor. Según informó por primera vez The Telegraph, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, parece haberse sumado a la pugna. Briatore ya había anunciado que, además del consorcio de Horner, hay varios candidatos más, pero no dio nombres, por lo que no mencionó explícitamente a Mercedes.

Al ser consultada por Motorsport.com, Alpine sigue sin querer dar nombres concretos, pero confirma una vez más que hay varias partes interesadas y que el proceso sigue en marcha. "El equipo recibe regularmente propuestas y contactos de múltiples partes y posibles inversores", afirma un portavoz del equipo.

"No hacemos comentarios sobre nombres ni personas específicas en cuestión. Las conversaciones no incumben al equipo, sino a las partes interesadas. El objetivo principal del equipo es la tarea inmediata: el inicio de la temporada de carreras y una recuperación sostenida del rendimiento en pista".

Por su parte, Mercedes tampoco niega el interés de Wolff por las acciones de Alpine y confirma que siempre está atento a las oportunidades estratégicas: "Mercedes es un socio estratégico clave de Alpine y nos mantienen informados de las últimas novedades".

Por qué el paquete de Alpine F1 es tan interesante

Aunque en la prensa se ha relacionado rápidamente todo esto con un nuevo episodio en la rivalidad entre Horner y Wolff, en realidad se trata de algo más, sobre todo de intereses estratégicos.

Por ejemplo, la participación en Otro Capital sería una forma adecuada para Horner de volver a la F1. El británico, como jefe de equipo y director general de Red Bull Racing, ya lo ha ganado prácticamente todo, por lo que ha insinuado en varias ocasiones que solo quiere volver a la categoría reina en un "puesto de mayor responsabilidad", y la adquisición de acciones es uno de sus deseos.

Desde la perspectiva de Mercedes, el interés va mucho más allá del simple enfrentamiento entre Horner y Wolff. Para empezar, Alpine es desde este año un equipo cliente de Mercedes High Performance Powertrains, lo que hace que la relación sea más estrecha que antes. Tras desmantelar su propio proyecto de F1 en Viry-Châtillon, el equipo francés utiliza tanto los motores como las cajas de cambios de Mercedes.

Por lo tanto, lo que ocurra con las acciones de ese equipo cliente es importante y supone un desarrollo interesante para Mercedes, ya que afecta directamente a con quién deben colaborar. Por cierto, este tipo de decisiones estratégicas van más allá de las instalaciones de F1 de Mercedes en Brackley y Brixworth, y están relacionadas con la dirección estratégica del grupo en su conjunto.

Además del atractivo comercial de la F1 y, por tanto, de cualquier paquete de acciones disponible —en el que el efecto de la nueva normativa sigue siendo una importante incógnita—, también hay un componente deportivo en la historia.

Por ejemplo, el director general de McLaren, Zak Brown, expresó en el pasado su preocupación por determinadas estructuras de propiedades en la F1. Aunque se refería específicamente a Red Bull y a la propiedad del equipo cliente Racing Bulls, la adquisición de acciones en Alpine también supondría la propiedad parcial de otro equipo. Eso podría reforzar aún más la sinergia entre ambas partes, lo que haría que otros equipos siguieran de cerca los acontecimientos.

Sin embargo, una diferencia crucial es que el Grupo Renault, independientemente de quién acabe adquiriendo las acciones de Otro Capital, seguirá manteniendo una amplia mayoría , con el 76 % de las acciones del equipo de F1.