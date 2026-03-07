Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

La principal debilidad de Cadillac F1, a la luz tras su fatal sábado en Australia

Valtteri Bottas afirma que Cadillac "sin duda carece de rendimiento" tras una dura sesión de clasificación en Melbourne, y explica por qué.

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

La primera sesión de clasificación de Cadillac en la Fórmula 1 terminó este sábado con una doble eliminación en la Q1 del Gran Premio de Australia, dejando al descubierto los defectos del coche estadounidense.

Cómo fue la sesión:

Sergio Pérez y Valtteri Bottas no lograron pasar a la Q2 en el recién bautizado MAC-26, a pesar de que tres pilotos rivales no pudieron marcar ni un solo tiempo. Se clasificaron en los puestos 18º y 19º respectivamente, a más de cuatro segundos de la cabeza; Pérez fue 1,3 segundos más lento que Franco Colapinto, que ocupó el puesto 16º, y cuyo intento de última hora le valió el pase a la Q2.

Pero para el equipo más nuevo de la F1, rendir de forma fiable fue una victoria en sí misma, especialmente después de que Aston Martin y Williams, entre otros, se encontraran con problemas mecánicos.

"Ya sabes, es nuestra primera sesión de clasificación, cumplimos con el calendario, conseguimos que el coche estuviera listo a tiempo; obviamente, nos vimos afectados por las banderas rojas como todos los demás, pero hemos disputado todas las sesiones y mañana vamos a acudir a la carrera", dijo Bottas. "Tenemos que empezar por algún sitio, y ahora vemos que definitivamente nos falta rendimiento, y la dirección es bastante clara en cuanto a dónde hay que empujar y cómo hay que desarrollar el coche".

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

"Ha sido una sesión muy difícil para nosotros hoy", añadió Pérez, que solo completó 16 vueltas el viernes debido a un problema en el sistema de combustible y una fuga hidráulica. "Antes de la clasificación, no habíamos dado ninguna vuelta rápida, así que creo que la clasificación ha ido muy bien en cuanto a procedimientos, en cuanto a sacar el máximo partido al coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora".

"Está claro, por los tiempos de vuelta, que tenemos mucho trabajo por delante. Ha sido un esfuerzo enorme para el equipo estar aquí, con ambos coches clasificándose a un nivel muy alto. Ahora tenemos que [analizar] el tiempo de vuelta, y tenemos mucho que mejorar".

Entonces, ¿de dónde viene ese déficit en los tiempos? Si Max Verstappen, de Red Bull, y Carlos Sainz, de Williams, hubieran podido completar una vuelta, el corte para la Q2 podría haber sido aún más difícil de alcanzar.

Recuerda:

Con Pérez 3,3 segundos más lento que el coche más rápido con motor Ferrari, el de Charles Leclerc, la respuesta, como era de esperar, está en la carga aerodinámica y el agarre mecánico.

"Probablemente, el gran problema del coche ahora es que nos falta carga", analizó Bottas. "Estamos perdiendo en todos los vértices de las curvas, no podemos llevar suficiente velocidad, así que hay mucho en lo que trabajar, mucho que mejorar. Pero, de nuevo, teníamos que ver cuál era el punto de partida, y aquí es donde estamos".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

"Es una gran diferencia, eso es seguro, pero es un punto de partida. Como sabéis, algunos de los diseños de los coches tuvieron que lanzarse muy pronto solo para tener algo, por lo que habrá novedades en las próximas carreras y a lo largo de la temporada".

En lo que respecta a la carrera de mañana, los puntos podrían ser un objetivo poco realista, a menos que se produzca un desgaste de neumáticos tremendo, lo cual no es improbable, ya que las nuevas unidades de potencia siguen teniendo problemas en su debut.

"Todo lo que puedo pedir para mañana es hacer lo mismo, ya sabes, hacer una carrera sólida", comentó Pérez con sencillez. "Espero que mañana podamos hacer una carrera realmente buena y sacar el máximo partido a todo lo que sea posible. Creo que mañana va a ser un caos. Va a ser una carrera de videojuego. Así que solo espero poder divertirme".

