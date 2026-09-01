Cómo una decisión de Ferrari sería clave para el octavo título de Hamilton, según Steiner

El exjefe del equipo Haas F1, Guenther Steiner, cree que Lewis Hamilton tiene una posibilidad real, aunque pequeña, de conquistar un histórico octavo campeonato de Fórmula 1 en 2026, pero insiste en que Ferrari debe volcar todo su apoyo en el británico para que pueda conseguirlo.

Durante su participación en The Red Flags Podcast, Steiner sugirió que el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, pronto tendrá que imponer órdenes de equipo estrictas para favorecer a Hamilton por delante de su compañero Charles Leclerc.

Hamilton se ha mostrado, en líneas generales, superior al piloto monegasco esta temporada, lo que le convierte en el principal candidato de la escudería de Maranello para plantar cara al actual líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

"Para que Lewis gane el campeonato, el octavo, tienen que darse dos cosas, y creo que sería un gran momento para este deporte que alguien ganara ocho campeonatos. Kimi tiene que cometer algunos errores. Si Kimi no falla, será muy difícil conseguirlo, pero Kimi es joven y Mercedes a veces tiene problemas con el coche, problemas mecánicos".

"En algún momento, Ferrari tiene que volcarlo todo en Lewis si realmente quiere ganar, porque está por delante de Charles, así que debería recibir el apoyo", explicó Steiner.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Creo que Fred lo hará y dirá: 'Oye, chicos, tenemos que apostar por uno de los dos y no intentar aplicar aquí las reglas papaya'. También necesitan que Kimi y Mercedes les echen una mano. De lo contrario, será muy difícil".

Cuando le preguntaron directamente si cree que Hamilton puede conquistar su octavo título esta temporada, el exjefe de equipo respondió: "Creo que hay una pequeña posibilidad de que ocurra, sí. Para mí, la gran cuestión es cuánto van a sufrir Kimi y Mercedes en la segunda mitad de la temporada".

Antonelli cuenta actualmente con 59 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell y Hamilton, que están empatados a puntos.