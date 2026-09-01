Vídeo: Ferrari muestra su decoración especial homenaje a Schumacher en Monza

Como adelantó Motorsport.com, 30 años después de aquel triunfo en el GP de Italia 1996, y 20 años después del último GP de Italia de Michael Schumacher como piloto de Ferrari (el de 2006 que ganó, su penúltimo triunfo en la categoría), la Scuderia quiere homenajear a su piloto más laureado este fin de semana en la 13ª ronda del curso 2026.

Y tras revelar los monos que lucirán Hamilton y Leclerc con referencias a la leyenda germana, ahora los del Cavallino han mostrado la decoración especial del SF-26 para Monza.

El coche de Lewis Hamilton y Charles Leclerc lucirá un intenso color rojo para la ocasión, abandonando el blanco de la cubierta motor. Los dorsales de los pilotos también adoptarán una tipografía retro. Entre los números de los pilotos y el logo del patrocinador principal, HP, en la cubierta motor, el equipo ha incluido la firma de Schumacher.

Decoración especial del Ferrari SF-26 para Monza, homenaje a Schumacher Foto de: Ferrari

"Una decoración digna del hogar. Nuestra decoración de Monza está aquí, inspirada en el impacto duradero de Michael Schumacher en nuestro equipo", publicó Ferrari.

Además, las características estrellas blancas de Schumacher, que salían aparecer en su casco, están en el morro del coche de Ferrari para Monza; siete estrellas que muchos aseguran que sus siete campeonatos mundiales de F1, pero que en realidad ya las llevaba Schumacher en sus cascos durante la etapa en Benetton, antes de ser siquiera bicampeón.

Decoración especial del Ferrari SF-26 para Monza, homenaje a Schumacher Foto de: Ferrari

Las llantas BBS lucirán detalles dorados, y tanto los pilotos como todo el equipo en pista vestirán un uniforme especial.

"La etapa de Michael en Ferrari fue mucho más que victorias y títulos: su incansable búsqueda de la perfección, su atención al detalle, su disciplina y su capacidad para ser un verdadero hombre de equipo contribuyeron a crear una cultura que se convirtió en una de las características definitorias de la Scuderia", declaró Ferrari.

"Treinta años después, esa cultura sigue siendo parte fundamental de la forma en que Ferrari afronta la competición hoy en día. Por lo tanto, Monza es el lugar ideal para celebrar ese legado, no solo recordando los logros alcanzados, sino también reconociendo los valores que aún forman parte de Ferrari".

Decoración especial del Ferrari SF-26 para Monza, homenaje a Schumacher Foto de: Ferrari

Barrichello y Vettel darán la vuelta de honor con el Ferrari de 2002

Esta decoración de Ferrari está inspirada en el F310 con el que Schumacher debutó. Ese coche de 1996, así como el último de Schumacher el 248 F1 de 2006) y el F2002, que fue el monoplaza más dominante de Schumacher y de Ferrari, estarán expuestos este fin de semana en Monza.

El excompañero de equipo de Schumacher, Rubens Barrichello, y su gran amigo y expiloto de Ferrari, Sebastian Vettel, darán la vuelta de honor al F2002 en Monza el sábado y el domingo, celebrando el legado de Schumacher.

Schumacher es el piloto con más años en Ferrari, habiendo participado en 179 carreras entre 1996 y 2006. El alemán de 57 años es también el piloto más laureado de la Scuderia, al conseguir cinco de sus siete campeonatos mundiales con los de Maranello de forma consecutiva entre 2000 y 2004.

Durante ese periodo, Schumacher acumuló 72 victorias y 58 poles en la exitosa era de Ferrari bajo la dirección de Jean Todt y Ross Brawn.