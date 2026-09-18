Alex Márquez: "Acosta tiene medio segundo más que el resto"
El piloto de Gresini sufrió una fea caída en línea recta que, afortunadamente, no tuvo grandes consecuencias, más allá de provocar una bandera roja, chafar la moto y tener que cambiarse el mono.
Alex Márquez en Austria
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Faltaban poco menos de 12 minutos para el final de la Práctica de MotoGP que cerraba la primera jornada del GP de Austria este viernes, cuando Alex Márquez completaba una vuelta y tras cruzar la meta seguía apretando para mejorar su tiempo, tras pasar la primera curva y encarar la moto hacia la chicane de las curvas 2A y 2B, la Ducati hizo un caballito en con un pequeño cambio de rasante y, al volver la rueda delantera al suelo salió humo, se bloqueó el freno y la moto se fue violentamente contra el suelo.
Alex se levantó inmediatamente buscando un scooter con el que volver al box, mientras la moto quedaba muy cerca de la línea y la sesión tenía que detenerse por bandera roja. A Alex le dio tiempo de llegar al garaje, dar explicaciones, cambiarse el mono y, a 9'24 del final de la sesión, aprovechando que estuvo parado el crono un buen rato, salió de nuevo a pista. Aún tuvo que volver a boxes, donde le costó arrancar la moto, y finalmente salir y dar una última vuelta en 1.28.7 para clasificarse directamente a la Q2 de este sábado.
"En este circuito los frenos siempre trabajan al límite y a veces se bloquean un poco. En ese momento, hubo un pequeño bloqueo", explicó Alex. "Era la primera vuelta (tras salir de boxes), así que es eso: aquí también tenemos muchos caballitos y, al volver a apoyar la rueda, todo tiene que ser perfecto para no caerse. En ese instante, los frenos dieron un problema un tanto extraño", desveló.
"Los frenos aquí están un poco al límite. Hubo algún problema y me caí. Al margen de eso, me costó un poco meterles temperatura a las gomas; pero esto no es cómo empieza, sino cómo acaba", avisó.
"De la caída tengo golpes y una quemadura leve, porque es en un punto en el que no te lo esperas", continuó sus explicaciones el catalán.
"A una vuelta estamos todos cerca, pero Acosta tiene como medio segundo de ventaja sobre el resto en ritmo de carrera y en todo lo demás. Así que, sobre el papel, será el gran protagonista mañana domingo, o el piloto con más posibilidades de sumar los 37 puntos aquí", dijo, celebrando que "la KTM vaya tan bien", no es vano va a ir a ese garaje el próximo año.
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