Martín: "Por la mañana estaba seguro de que no me iba a operar del brazo; ahora, no tanto"

Jorge Martín ha superado un arranque del Gran Premio de Austria de MotoGP que le ha servido como test para comprobar el estado de su antebrazo derecho. El colíder de la clasificación general llegó a liderar para pelear por la victoria en el pasado GP de San Marino en Misano, pero en ese momento el brazo le colapsó.

El viernes de MotoGP en Austria: MotoGP Acosta va en serio y marca la pauta en el arranque de Spielberg

El de San Sebastián de los Reyes sufrió un fuerte agarrotamiento, síntoma de un síndrome compartimental, una dolencia clásica en los pilotos de motociclismo pero que podría comprometerle su final de temporada, justo cuando tiene la opción de jugarse su segunda corona en la categoría reina.

Tras pasar un control médico el miércoles para tomar la decisión de viajar a Austria, el fin de semana en el Red Bull Ring se antoja clave para 'Martinator', para ver si puede resistir; si no lo hace, deberá pasar por quirófano el lunes, para empezar cuanto antes su recuperación y afrontar con garantías la gira asiática posterior, con cuatro grandes premios en apenas cinco semanas. Pero el viernes en Spielberg no ha resultado mal de primeras.

El campeón del mundo de 2024 comenzó el día con el tercer mejor tiempo, con un 1:30.159, a 3 décimas de Pedro Acosta y sin montar neumático nuevo, aunque en una sesión más bien extraña. La intensidad subió para la Práctica, y si bien Acosta volvió a mostrarse como el rival a batir este fin de semana, Martín aguantó el arreón. El español fue quinto, como segunda mejor Aprilia y mostrando más seguridad que su compañero Marco Bezzecchi, noveno. Logró un 1:28.603, a 18 milésimas de Marc Márquez y a dos décimas de Acosta.

En sus declaraciones tras la jornada a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Martín indicó que su brazo estaba mejor que hace una semana en Misano, y que la única preocupación que alberga es de cara a la carrera larga del domingo, cuando se completarán un total de 28 vueltas.

"El brazo estoy mejor que en Misano, y no creo que me limite para mañana. Habrá que ver el domingo", empezó diciendo. "Con la moto me he encontrado bien, y sabemos dónde mejorar. Parece que cada viernes me tengo que readaptar a la Aprilia, porque la moto ha cambiado mucho respecto de la del año pasado".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Así, el #89 explicó cómo avanzaron sus sensaciones con el brazo con el paso del día, tanto que pasó de tener claro que el lunes no necesitaría operarse, a pensar que tal vez no pueda evitar un paso por el quirófano: "Esta mañana estaba seguro de que no me iba a operar; esta tarde no tanto", detalló.

Y es que Martín quiere evitar, si puede, la operación a toda costa. El madrileño explicó la razón: "Lo que me me da miedo de operarme es que no sabes cómo puede ir la operación. Puede ir bien y estar al 100% para Motegi, o que vaya mal y la cosa se complique", cerró.