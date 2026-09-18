Acosta: "Estoy satisfecho pero todavía es viernes; a ver cuánto mejoran Aprilia y Ducati"

Todas las miradas, los dedos y las expectativas están puestos en Pedro Acosta. El piloto español lleva 15 podios en el Mundial de MotoGP, pero aún se le resiste su ansiada primera victoria en la categoría reina. Sin embargo, en su último Gran Premio de Austria como piloto de KTM, el 'Tiburón de Mazarrón' parece ser el mejor colocado para lograr el triunfo, a tenor de lo visto este viernes en el Red Bull Ring.

Tanto en los primeros entrenamientos libres, que lideró con un tiempo de 1:29.851 por delante de Pol Espargaró (primer doblete de RC16 en un entreno de MotoGP desde Barcelona 2025), como en la Práctica, Acosta mostró un ritmo demoledor. Por la tarde, volvió a comandar la tabla con un 1:28.381 que logró al final, sacándole más de una décima a Fermín Aldeguer, y dos a Marc Márquez, Jorge Martín y a la siguiente KTM, la de Brad Binder (6º).

Así, el #37 se mostró fuerte tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo que le ha reafirmado como el hombre a batir, por más que el propio Acosta dijera el jueves que no pensaba en la victoria, y que las Aprilia y las Ducati estarían más fuertes.

Sin embargo, el bicampeón del mundo quiere seguir con los pies en el suelo y no pensar a lo grande, dejándose llevar por las expectativas. Al menos, esa es la sensación que dio al atender a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, tras los primeros ensayos en Spielberg.

"Estoy satisfecho. El equipo ha trabajado bastante bien. Además, es un buen punto de partida para nuestro gran premio de casa con KTM", empezó diciendo Acosta. "Ha sido muy parecido a cómo empezamos el año pasado. Estoy bastante contento. Es cierto que seguimos teniendo dificultades en el tercer sector, en la larga curva 5 de derechas y luego en otras dos largas, la 6 y la 7, de izquierdas".

"Intentaremos mejorar, porque Brad lo ha hecho realmente bien. El neumático medio trasero me ha ido bastante bien, me he sentido muy a gusto con ambos compuestos este viernes. No me puedo quejar", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por supuesto, a Acosta le incidieron sobre si, después de un viernes tan bueno, este GP de Austria puede ser su mayor oportunidad de conseguir ese primer triunfo en MotoGP que se le resiste: "Todavía es viernes, tío", no quiso dejarse llevar.

"No lo sé. A ver cuánto mejoran mañana Ducati y Aprilia. Fermín Aldeguer es rápido, Ai Ogura lo es, y el año pasado Marco Bezzecchi fue realmente rápido. Aldeguer también tiene un ritmo realmente bueno a final de carrera... Sin presión. A ver qué pasa. Ha ido bien, pero todavía no estamos donde deberíamos estar".

Sobre cuánto cree que puede mejorar aún el sábado y el domingo, Acosta comentó: "Espero que mucho, pero nunca se sabe. El futuro es incierto en este aspecto. No lo sé, el equipo está trabajando bien. Me alegro de que haya más KTM también en la Q2, porque ahora puedo recabar mucha información, con Brad a dos décimas de mí. Esto va a ser genial. Además, él ha sido más rápido que yo en el T3. Ese es precisamente el punto en el que tengo dificultades, pero esto va a ser interesante".

Por último, valoró que marcó su mejor tiempo con varias vueltas de neumático trasero: "Es bueno. Normalmente me cuesta mucho en la clasificación y en las carreras al sprint. Tenía muchas ganas de ver cómo respondía esta goma trasera, sabiendo que iba a ser muy difícil que diez pilotos mejoraron mi tiempo y que me pudiera quedar fuera de la Q2", cerró.