Ogura: "Simplemente disfrutaba pilotando la MotoGP; los tiempos salieron solos"

El piloto japonés no se subía a una MotoGP desde el 9 de agosto, cuando se cayó durante la carrera del GP de Gran Bretaña. Desde entonces, Ai Ogura se fue a Japón a terminar las naciones de verano, se cayó entrenando motocross, visitó a un médico que le dijo que no tenía que operarse. Volvió a finales de agosto a Europa, le visitó un médico en Barcelona, le operaron, fue baja en Aragón y volvió a serlo en Misano, tras no recibir permiso de los médicos.

Este jueves pasó revisión y le dieron el 'apto' para salir al FP1 del GP de Austria, que acabó 19º, a casi un segundo y medio del primero, Pedro Acosta.

Todo apuntaba a que iba a ser un fin de semana complicado para el corredor nipón, pero el de Trackhouse se sacó una sesión de tarde de cine para catapultarse hasta la tercera posición de la hoja de tiempos, primera Aprilia.

"Es simplemente una cuestión de sensaciones", apuntó el japonés cuando le preguntaron por su estelar reaparición. "Evidentemente me sorprendió", admitió en referencia a la Práctica de la tarde. "Estaba más metido en la sesión, sí, pero por la tarde me concentré en lo mío, con tiempos diferentes a los de los demás en las vueltas rápidas. Rodaba por el circuito y simplemente disfrutaba pilotando la MotoGP; los tiempos salieron solos, así que fue una grata sorpresa, efectivamente".

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Volviendo de una lesión y con más de cinco semana sin pilotar la Aprilia, Ogura no quiso exigirse.

"Por supuesto, hoy no había ninguna presión porque es solo una carrera, una carrera de regreso; esta mañana estaba el 19 o el 20, así que sin presión. Como dije antes, simplemente disfrutaba pilotando, y verme ahí arriba fue genial".

Sobre su lesión en la base del dedo pulgar de la mano izquierda, no hubo queja. "Ningún problema sobre la moto. Hoy no he necesitado tomar nada, desde luego, y mañana tampoco hará falta. No siento ningún dolor, así que estoy tranquilo".

Pese a ese fantástico tercer puesto en la Práctica de este viernes, Ogura sigue con su plan.

"No tengo objetivos para este fin de semana; como dije antes de empezar, es solo la primera carrera después de mucho, mucho tiempo, y además con MotoGP, así que no hay objetivos concretos: solo hacer mi trabajo y ver dónde termino", cerró el de Kiyose.