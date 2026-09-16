Wolff da casi por perdido el Mundial de Russell, pero avisa: "Habrá más oportunidades"

Toto Wolff confía en que George Russell pueda superar una dura temporada 2026 de Fórmula 1 y convertirse en campeón del mundo en el futuro.

El piloto de Mercedes es segundo, a 81 puntos de su dominante compañero Andrea Kimi Antonelli cuando sólo quedan nueve rondas, lo que significa que la primera corona del piloto de 20 años parece cuestión de tiempo.

Todo ello pese a que Russell llegó a 2026 como gran favorito al título después de exprimir al máximo el W16 el año pasado, terminando cuarto en el campeonato y con 169 puntos de ventaja sobre Antonelli, séptimo.

Muy pocos esperaban que Antonelli diera un salto tan grande en su segunda temporada después de una campaña de debut llena de altibajos, pero ha sido él quien mejor ha aprovechado el auténtico misil que Mercedes ha puesto en pista para 2026.

"Puedes tener buenas carreras, malas carreras, buenos años y malos años, pero estamos hablando de un piloto que ha ganado todo lo que se podía ganar antes de llegar aquí", dijo Wolff sobre Russell durante el Gran Premio de España.

"Todos los campeonatos de karting, la Fórmula 3 en su año de debut, la Fórmula 2 en su año de debut, y después llegó a Williams. Estamos hablando de un piloto de primer nivel".

"Tenemos que descubrir qué necesita para poder liberar todo ese potencial y, por supuesto, también está el aspecto psicológico. Cuando tienes una racha como la que él está teniendo este año, recibes muchos golpes".

"Pero los grandes se recuperan. Y creo que George tiene todo lo necesario para luchar por campeonatos y, aunque este quizá ya se le haya escapado, habrá más oportunidades".

George Russell, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El Gran Premio de España fue precisamente donde Antonelli consiguió su segunda victoria consecutiva después de Monza, algo especialmente doloroso para Russell, ya que el italiano arrancó 19º mientras que su compañero lo hizo desde la primera fila.

Todo ello ha llevado a Russell a prácticamente dar por perdido el campeonato: "No creo que esté en la lucha", reconoció, mientras Antonelli, ganador ya de ocho carreras, avanza con paso firme hacia la posibilidad de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

Una situación de enorme presión que Wolff no cree que vaya a afectar a Antonelli, especialmente gracias al entorno que le rodea y que ayuda a que mantenga los pies en el suelo de cara a los próximos años.

"Kimi, por su personalidad, tiene los pies muy en el suelo, es piloto al 100%, no se distrae con nada de lo que sucede fuera, tiene una situación familiar fantástica y por eso no veo ningún riesgo de que pierda el norte por ser tan dominante", añadió Wolff.

"Durante los próximos años será algo sobre lo que siempre tendremos nuestras conversaciones, como las tenemos ahora. ¿Qué podría distraerle? ¿Qué es bueno para él? ¿Qué tipo de entorno necesita? Esa es la conversación que mantenemos".

"Os prometo que no está pensando en ello. La manera en la que este chico es capaz de compartimentar las cosas, ser un chaval joven y después subirse al coche y convertirse en un piloto maduro es increíble. Por eso, si Kimi se dice a sí mismo que no está pensando en el campeonato, entonces realmente no está pensando en el campeonato".

"Y nosotros también estamos intentando, sus padres, yo mismo y el equipo, decirle: 'Esto no ha terminado'. Pueden ocurrir eventos de cisne negro. Pueden suceder y puedes perder algo que tenías en tus manos cuando ni siquiera pensabas que fuera posible perderlo. Así que no va a pensar en ello".

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