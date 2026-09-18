Márquez: "Acosta no es nuestra guerra, pero no lo descarto de la lucha por el título"

Marc Márquez asumió el jueves en la previa del GP de Austria su papel de favorito al título, siendo honesto y coherente con sus palabras, ya que siempre ha mantenido este año que el líder del mundial, en ese momento Jorge Martín, siempre era favorito. Pero también quiso ser consecuente con su nuevo enfoque de los grandes premios, en los que trata de reservar el máximo de energía los viernes, para poder explotarla el sábado y domingo. Este viernes, en cambio, no fue de los de guardar y, además, le salió otro rival que, a la mínima, se va a meter en la lucha por el campeonato, un Pedro Acosta que lideró la jornada de arriba abajo, y con claridad.

"De momento, Acosta ha sido el más rápido aquí y es el favorito", admitió sin embudos Márquez.

El de Ducati estuvo todo el día cerca del murciano en la hoja de tiempos, pero no en los cronos, donde llegó a estar a casi medio segundo antes de dar un arreón final y acabar cuarto, a dos décimas. "Hoy tocó gastar, tocó apretar porque ya, de entrada, vi que no pilotaba con toda la comodidad de otros circuitos".

Para poder seguir con su racha de cinco victorias en las ultimas siete carreras, además de cuatro dobletes, Márquez deberá acercarse más al precipicio.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Siempre se asumen riesgos", dijo, antes de hacer un pronóstico: "Acosta no es nuestra guerra, pero no lo descarto de la lucha por el título. Hemos recuperado 102 puntos en siete carreras, y él está a poco más de 60 y faltan ocho carreras", hizo rápidamente los cálculos el de Cervera.

Sobre la incomodidad a la que hacia referencia Márquez, quiso hacer un matiz.

"Lo bueno es que hemos mejorado mucho de la primera salida a la última, pero por ahora no estamos en condiciones pelear por la victoria", se descartó, de momento.

Uno de los motivos de que el Red Bull Ring pueda ser más difícil para el de Ducati hay que buscarlo en los neumáticos. "Aquí cambia la carcasa cada año, y eso afecta al comportamiento de la moto".

Márquez compartirá box con Acosta el próximo año en Ducati, de momento mantienen una buen relación, como se pudo ver el domingo en el parque cerrado tras la carrera de Misano. El catalán, ve en el murciano un piloto de talla. "Pedro ha ido muy rápido en muchos circuitos, y aquí es el más rápido", zanjó antes de ver si es capaz de sacarse un as de la manga en lo que resta de fin de semana.