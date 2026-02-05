Christian Horner contesta a los rumores sobre Alpine y su regreso a la F1

El exjefe de Red Bull, Christian Horner, ha abordado los rumores que lo vinculan con un regreso a la Fórmula 1.

Tras dejar su cargo como director ejecutivo y jefe de equipo de Red Bull Racing en julio de 2025, han surgido varios rumores sobre el regreso del británico. Recientemente, se ha informado de que forma parte de un consorcio de inversores interesados en comprar Alpine.

"Bueno, mira, hasta ahora he estado visitando prácticamente todos los equipos de la parrilla", declaró a TODAY cuando se le preguntó por los recientes rumores. "He hablado muy poco en público desde que dejé Red Bull. Es halagador que a menudo se especule con que voy a ir a tal o cual equipo, pero eso es habitual en la Fórmula 1".

"Solo volvería si se diera la oportunidad adecuada, trabajando con las personas adecuadas que compartan mi mentalidad y quieran ganar. No me interesa simplemente participar".

Antes ya se había dicho que Horner solo estaría interesado en un puesto que incluyera la propiedad de un equipo.

"Mira, creo que ya he cumplido mi ciclo", continuó Horner. "Si volviera, sería en un puesto ligeramente diferente al que he desempeñado durante los últimos 21 años. Así que ya veremos".

Christian Horner, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

"El interés por este deporte es altísimo. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo prisa. Si mi carrera se detiene al final de mi etapa en Red Bull, habré tenido una trayectoria increíble y, como digo, solo volvería por algo que fuera realmente emocionante y donde, al final, pudiera ganar".

El exdirector del equipo Racing Bulls, Laurent Mekies, sustituyó a Horner en Red Bull desde el año pasado. La escudería de Milton Keynes terminó tercera en el campeonato de constructores de 2025, con el cuatro veces campeón Max Verstappen en segunda posición en el campeonato de pilotos. Ahora se prepara para la temporada 2026 con un coche propulsado por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford.