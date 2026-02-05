Zak Brown sigue "insistiendo" a Alonso para correr con McLaren en la Indy 500

Fernando Alonso tiene una invitación encima de la mesa para volver a las 500 Millas de Indianápolis cuando esté listo, por cortesía del director ejecutivo de McLaren, Zak Brown.

El piloto español no ha competido en "El mayor espectáculo del automovilismo" desde 2020, una edición que se celebró a puerta cerrada y se retrasó hasta agosto debido a la COVID-19. Sus tres intentos se llevaron a cabo con el apoyo de McLaren, que le permitió clasificarse dos veces para la carrera.

Sin duda, su mejor actuación fue su debut la de 2017, cuando se llevó el título a mejor novato tras acabar quinto, después de liderar 27 vueltas y estar en la lucha por la victoria hasta que su motor se averió cuando iba séptimo a 21 vueltas de la bandera a cuadros.

Arrow McLaren, la división de IndyCar de McLaren Racing, ha ampliado regularmente su programa en las 500 Millas de Indianápolis para apoyar intentos como los de Alonso en las 500 Millas de Indianápolis, con los exganadores de la Indy 500, Juan Pablo Montoya (2021-22) y Tony Kanaan (2023), junto con el dos veces campeón de la NASCAR Cup, Kyle Larson (2024-25).

Este año no es diferente, con el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2014, Ryan Hunter-Reay, uniéndose a los pilotos titulares Pato O'Ward, Christian Lundgaard y Nolan Siegel.

Durante la gran inauguración del McLaren Racing Center, la nueva sede de Arrow McLaren, celebrada el miércoles, Motorsport.com preguntó a Brown en una mesa redonda con los medios de comunicación sobre las perspectivas de volver a juntarse con Alonso para correrar las 500 Millas de Indianápolis.

"Empezando por Ryan, estoy muy contento de tener a Ryan en el coche este año", dijo. "Sin duda es capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis, así que creo que nuestras posibilidades han aumentado al poner a Ryan en el coche".

Brown añadió entonces sus opiniones sobre Alonso, que ahora tiene 44 años y se encuentra en el último año de su contrato actual con Aston Martin en la Fórmula 1. El dos veces campeón del mundo de F1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2019, Alonso solo necesita una victoria en las 500 Millas de Indianápolis para completar la "Triple Corona" del automovilismo, una hazaña que solo ha sido conseguida por el legendario Graham Hill.

"Pero después de eso y después de que Fernando deje la F1, este es su último año de contrato, lo que no significa que no vaya a continuar, pero hablo con él sobre ello cada vez que lo veo", dijo Brown.

"Creo que tenemos un coche capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis. Y creo que él es muy capaz de ganar las 500 Millas de Indianápolis. Disfruté mucho compitiendo con él aquí. Él disfrutó todos los años menos uno, pero le encantó el primer año. Quiero decir, fue mágico".

"Me encantaría ver a Fernando de vuelta en las 500 Millas de Indianápolis con nosotros. Es algo con lo que seguiré insistiéndole", concluyó el americano.

Fernando Alonso, McLaren Racing Chevrolet Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images