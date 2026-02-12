Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Así es el casco de Fernando Alonso para la F1 2026

Durante su primera jornada de test de F1 2026 en Bahrein, Fernando Alonso mostró su casco para este nuevo curso, que mantiene su diseño habitual.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Alonso, casco

Nueva temporada, nuevas reglas, nuevo motor y nuevo director (¡por fin Adrian Newey!), pero prácticamente el mismo diseño de casco para Fernando Alonso de cara a la temporada 2026 de F1. El asturiano lo reveló en sus redes sociales, poco antes de arrancar la segunda jornada de los test de Bahrein, donde salió a pista con el Aston Martin antes de cumplirse la primera media hora.

El casco de Alonso para la F1 2026 es prácticamente igual que el que utilizó el pasado curso, manteniendo sus colores habituales, el azul, y la bandera de España, que vuelve a recorrer la zona media, desde lo que sería el 'moflete' hasta el otro, visible sobre todo en la parte de atrás. Cuenta, por supuesto, con la Cruz de la Victoria de la bandera de Asturias, su tierra a la que también hace referencia con el azul, que otro año más presenta dos tonos, más oscuro en la parte superior y la inferior, y más clarito en el resto.

El mayor cambio está en el de algunos de sus patrocinadores y los del equipo. Aparece el logo de Honda (esa H en el frontal), y ha cambiado de orden dos de sus patrocinadores personales, ambos españoles.

Así es el casco de Alonso para la F1 2026

¿Te gusta?

 

Aunque hay quien tacha de "aburrido" no cambiar el diseño del casco de un año a otro, lo cierto es que mantener la misma decoración da identidad al piloto, y si algo no se puede negar es que, a primera vista, el casco es 'muy Alonso'.

Por supuesto, habrá ocasión de ver diseños especiales, como el del GP de Arabia Saudí del año pasado, que generó debate (y que puedes volver a ver aquí). 

Alonso ya ha estrenado este casco en la jornada del jueves, donde tardó en salir a pista (solo el Red Bull de Isack Hadjar tardó más) pero, antes de cumplirse la primera media hora, salió a hacer dos vueltas de instalación después de que una "anomalía" en el motor arruinara la tarde del miércoles a Lance Stroll. Luego, volvió a salir para marcar sus primeros tiempos del día.

Te lo estamos contando AQUÍ:

