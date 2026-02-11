La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

La pausa invernal de la Fórmula 1 no solo es corta para los ingenieros. Los pilotos también se enfrentan a una preparación intensiva, sobre todo de cara a esta nueva temporada, ya que los amplios cambios que se han llevado a cabo en los coches de 2026 requieren atención: tanto la aerodinámica activa como la gestión de la energía aumentan la carga de trabajo.

Si bien la preparación física se ha mantenido prácticamente sin cambios, el campeón del mundo Lando Norris reconoce haber pasado mucho más tiempo en el simulador que años atrás. Durante la presentación de la decoración del nuevo McLaren MCL40, el británico explicó que se trata de "acostumbrarse a los otros botones y al funcionamiento diferente de las cosas".

"Se trata más bien de cuestiones de procedimiento, no tanto de que haya cambios fundamentales fuera de eso", añade Norris. "Pero, como cada temporada, se analiza cómo ha ido el año pasado y se piensa en qué se puede mejorar; gran parte del trabajo se centra precisamente en eso".

En cualquier caso, el nuevo reglamento no deja de tener consecuencias: "Este año, con las nuevas reglas, hay más cambios en el volante y cosas similares en las que ya podemos centrarnos en el simulador", revela el campeón del mundo. "Eso nos ayuda a prepararnos aquí para Bahrein y Australia".

Piastri: "Hay más cosas en las que pensar"

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, también subraya que las exigencias para los pilotos aumentan este año: "Habrá más cosas en las que pensar", afirma el piloto australiano. "Ya teníamos antes la parte híbrida de las unidades de potencia, pero este año tiene una importancia mucho mayor".

"Una parte mucho mayor de la potencia proviene de la batería", recuerda el de McLaren. "Se puede consumir mucho más rápido, se puede recargar mucho más rápido, por lo que es algo mucho más dinámico que debemos tener en cuenta en el coche".

"Y sí, una cosa más en la que debemos concentrarnos", advierte Piastri, aunque la tarea fundamental no cambia: "El objetivo de conducir lo más rápido posible sigue siendo exactamente el mismo. Sin embargo, está claro que hay algunos retos extra para nosotros al volante", concluyó el australiano.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: McLaren