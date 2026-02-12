Sainz, contento por la correlación de Williams tras la "frustración" de Barcelona

Después de perderse el shakedown de Barcelona por una serie de retrasos en la producción de su nuevo FW48, Williams pudo empezar su pretemporada este miércoles en los test de Bahrein, con Carlos Sainz pilotando el coche por la mañana y Alex Albon por la tarde.

Pese a ser el primer día completo de Williams sobre el asfalto en este 2026, fue el equipo que más vueltas completó con un total de 145 giros, gracias en gran parte a la fiabilidad del motor Mercedes, por lo que la escudería de Grove pudo sacar una gran cantidad de datos que ya han dado la primera alegría: según Sainz, la correlación del coche con el simulador es buena.

"Sí, sinceramente, [la correlación] ha sido bastante buena en comparación con el simulador, el coche se comportó más o menos como esperábamos. Ha hecho mucho viento y mucho calor en Bahrein hasta ahora en los test, lo que, especialmente ayer por la mañana, supuso unas condiciones muy duras".

"Pero realmente Bahrein nunca es el mejor circuito para este tipo de pruebas porque hay cambios en la temperatura de la pista y mejora o empeora dos segundos a lo largo del día. Por tanto, cuando intentas fijarte en los pequeños detalles, siempre es complicado".

Cuando le preguntaron por el tiempo perdido en la primera prueba colectiva de la Fórmula 1 2026 en Barcelona, el español no escondió su decepción.

"Sí, frustrante. Obviamente, no voy a ocultar el hecho de que me hubiera encantado estar en Barcelona para aprovechar esos tres días y tomar la delantera. Y sí, ese era el plan, pero por desgracia en invierno nos encontramos con algunos problemas, algunos baches en el camino que no esperábamos como equipo. Tuvimos que readaptar nuestro plan y hacer lo mejor que pudimos con lo que teníamos, para luego llegar a Sakhir y tener un día tan tranquilo como el de ayer".

Sin embargo, Carlos Sainz asegura que este "pequeño" percance no ha afectado a su confianza con el equipo de Grove, de hecho, asegura que esperaba contratiempos así cuando se unió y que está intentando ayudar a la escudería para que en el futuro no se repitan cosas así.

"No diría que la confianza se ha visto afectada. Creo que es más bien una toma de conciencia de que todavía hay muchas áreas en las que, aunque el año pasado subimos al podio y quedamos quintos en el campeonato, todavía no estamos al nivel que queremos en comparación con los equipos punteros y la forma en que trabajan en invierno, sus preparativos y cómo afrontan los cambios de normativa".

"Sabemos que hay un margen de mejora enorme en muchas, muchas áreas, pero cuando llegué a Williams sabía que esto iba a ser así y estoy aquí para intentar ayudar", concluyó el madrileño.

