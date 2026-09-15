Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

James Vowles no ocultó su decepción después del Gran Premio de España en Madring, donde Williams volvió a quedarse lejos de las posiciones que el equipo esperaba ocupar.

El jefe de la escudería británica reconoció que el resultado estuvo condicionado por el ritmo del FW48, aunque destacó que Alex Albon logró extraer prácticamente todo el potencial disponible.

"Es decepcionante el puesto en el que hemos terminado. Al fin y al cabo, es un circuito en el que resulta difícil adelantar y, dado nuestro ritmo, y sin muchos incidentes, realmente sacamos todo lo que pudimos del coche en el caso de Alex".

Albon terminó 15º, lejos de los puntos, después de una carrera en la que tuvo muy pocas oportunidades. Sin embargo, la situación de Carlos Sainz fue diferente y mucho más complicada. El piloto español se vio involucrado en diferentes incidentes, algunos polémicos como el toque con Fernando Alonso, que condicionaron su carrera y le hicieron perder posiciones hasta llegar a abandonar.

"En el caso de Carlos, se vio envuelto en algunos incidentes que, por desgracia, le hicieron perder posiciones", reconoció el máximo responsable de Williams.

Pese a todo, James Vowles asumió que parte de la responsabilidad recae directamente sobre el equipo. Para Williams, la solución pasa por conseguir que sus pilotos dispongan de un monoplaza más competitivo en las próximas carreras.

"En definitiva, es nuestra responsabilidad darles un coche más rápido y, con ello, mantenerlos alejados de los problemas", sentenció.

La escudería británica no tendrá que esperar demasiado para intentar reaccionar. Bakú es el escenario elegido para introducir mejoras en el FW48, dentro de una fase de la temporada en la que el equipo pretende dar un paso adelante en el rendimiento.

"Nuestro objetivo es llevar un paquete competitivo a Bakú. No será suficiente, pero creo que sí supondrá un pequeño paso adelante, que es lo que buscamos en esta fase".

"Nos permitirá asegurarnos de que estamos sentando las bases para el futuro e intentar corregir los errores que cometimos durante este invierno", añadió.

Además, el calendario ofrecerá a Williams tres oportunidades consecutivas para evaluar sus progresos. Bakú, Malasia y Singapur se disputarán de forma consecutiva, obligando así al equipo a reaccionar rápidamente y adaptar sus mejoras a circuitos con características muy diferentes.

"Bakú, Malasia y Singapur, todas seguidas, serán carreras muy seguidas, y tenemos que ir dando pasos adelante a medida que avanzamos y asegurarnos de que ahora avanzamos poco a poco con respecto a la parrilla", concluyó el director de Williams en la Fórmula 1.

Alexander Albon, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images