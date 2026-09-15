Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Cómo Solberg ha encendido la lucha por el título del WRC tras Chile

WRC
WRC
Rally de Chile
Cómo Solberg ha encendido la lucha por el título del WRC tras Chile

Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1

Tech3 confirma a Pol Espargaró para el GP de Austria en sustitución de Viñales

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Tech3 confirma a Pol Espargaró para el GP de Austria en sustitución de Viñales

Martín pasará revisión médica este miércoles y valorará si se opera tras el GP de Austria

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
Martín pasará revisión médica este miércoles y valorará si se opera tras el GP de Austria

¿Es el cambio de la F2 en Bakú una pista sobre el calendario de F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
¿Es el cambio de la F2 en Bakú una pista sobre el calendario de F1?

Quartararo: "Cada noche, al acostarme, pienso en cómo irá esa primera salida en Valencia con la Honda"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Quartararo: "Cada noche, al acostarme, pienso en cómo irá esa primera salida en Valencia con la Honda"
Fórmula 1 GP de España

Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

James Vowles asumió la decepción de Williams en el GP de España en Madring y apuntó directamente al FW48. El británico mira a Bakú con más ambición.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

James Vowles no ocultó su decepción después del Gran Premio de España en Madring, donde Williams volvió a quedarse lejos de las posiciones que el equipo esperaba ocupar.

El jefe de la escudería británica reconoció que el resultado estuvo condicionado por el ritmo del FW48, aunque destacó que Alex Albon logró extraer prácticamente todo el potencial disponible.

"Es decepcionante el puesto en el que hemos terminado. Al fin y al cabo, es un circuito en el que resulta difícil adelantar y, dado nuestro ritmo, y sin muchos incidentes, realmente sacamos todo lo que pudimos del coche en el caso de Alex".

Albon terminó 15º, lejos de los puntos, después de una carrera en la que tuvo muy pocas oportunidades. Sin embargo, la situación de Carlos Sainz fue diferente y mucho más complicada. El piloto español se vio involucrado en diferentes incidentes, algunos polémicos como el toque con Fernando Alonso, que condicionaron su carrera y le hicieron perder posiciones hasta llegar a abandonar.

"En el caso de Carlos, se vio envuelto en algunos incidentes que, por desgracia, le hicieron perder posiciones", reconoció el máximo responsable de Williams.

Pese a todo, James Vowles asumió que parte de la responsabilidad recae directamente sobre el equipo. Para Williams, la solución pasa por conseguir que sus pilotos dispongan de un monoplaza más competitivo en las próximas carreras.

"En definitiva, es nuestra responsabilidad darles un coche más rápido y, con ello, mantenerlos alejados de los problemas", sentenció.

Relacionado con Williams:

La escudería británica no tendrá que esperar demasiado para intentar reaccionar. Bakú es el escenario elegido para introducir mejoras en el FW48, dentro de una fase de la temporada en la que el equipo pretende dar un paso adelante en el rendimiento.

"Nuestro objetivo es llevar un paquete competitivo a Bakú. No será suficiente, pero creo que sí supondrá un pequeño paso adelante, que es lo que buscamos en esta fase".

"Nos permitirá asegurarnos de que estamos sentando las bases para el futuro e intentar corregir los errores que cometimos durante este invierno", añadió.

Además, el calendario ofrecerá a Williams tres oportunidades consecutivas para evaluar sus progresos. Bakú, Malasia y Singapur se disputarán de forma consecutiva, obligando así al equipo a reaccionar rápidamente y adaptar sus mejoras a circuitos con características muy diferentes.

"Bakú, Malasia y Singapur, todas seguidas, serán carreras muy seguidas, y tenemos que ir dando pasos adelante a medida que avanzamos y asegurarnos de que ahora avanzamos poco a poco con respecto a la parrilla", concluyó el director de Williams en la Fórmula 1.

Lo último:
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Los daños de Alonso "ocultaron el potencial" de Aston Martin en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Los daños de Alonso "ocultaron el potencial" de Aston Martin en Madring

Honda sorprende cambiando al líder de su proyecto de F1 y ya mira hacia 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Honda sorprende cambiando al líder de su proyecto de F1 y ya mira hacia 2027

Puntos de penalización: cuántos tiene cada piloto de F1 y qué son

Fórmula 1
Fórmula 1
Puntos de penalización: cuántos tiene cada piloto de F1 y qué son
Más de
Williams

Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Fórmula 1
Fórmula 1
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Así os contamos la primera carrera de la historia de la F1 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así os contamos la primera carrera de la historia de la F1 en Madring

Últimas noticias

Cómo Solberg ha encendido la lucha por el título del WRC tras Chile

WRC
WRC WRC
Rally de Chile
Cómo Solberg ha encendido la lucha por el título del WRC tras Chile

Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Vowles protege a Sainz y Albon tras Madring: "Es nuestra responsabilidad"

En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
En el Madring ganó (otra vez) la afición española de la F1