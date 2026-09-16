La F1 evita el choque con Le Mans: ¿podrían correr Norris y Verstappen en 2027?

El anuncio este miércoles del calendario 2027 de Fórmula 1 parece haber dejado la puerta abierta para que los pilotos de grandes premios puedan disputar las 24 Horas de Le Mans el próximo año. El calendario de 24 carreras deja cómodamente libre el fin de semana de la 95ª edición de la clásica francesa de resistencia, prevista para los días 12 y 13 de junio. Además, las dos carreras de F1 situadas a ambos lados de Le Mans son Mónaco y Portugal, lo que hace relativamente sencillo el desplazamiento entre los tres eventos.

Sin embargo, aunque se ha evitado una coincidencia de fechas, el camino todavía no está completamente despejado para que Max Verstappen o Lando Norris puedan debutar en Le Mans el próximo año. Aún quedan varios obstáculos que deberán superar para convertirse en los primeros pilotos en activo de Fórmula 1 desde Nico Hulkenberg en competir en Le Mans.

La complicación del día de test de Le Mans

Aunque Le Mans propiamente dicho no coincide con la F1, eso no significa que no existan solapamientos con el resto del programa. Y hay uno especialmente importante: el día de test de Le Mans, el 6 de junio, cae el mismo fin de semana que el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Según el reglamento deportivo, la participación en el día de test de Le Mans es obligatoria para los debutantes, que deben completar 10 vueltas —incluidas cinco vueltas cronometradas— al Circuit de la Sarthe en Le Mans para poder participar en la carrera.

Con el día de test coincidiendo ahora con el fin de semana de una de las carreras más importantes de la F1, surgen varios problemas. A diferencia de la NLS, que este año modificó la fecha de su segunda cita para adaptarse a Verstappen, es poco probable que el Automobile Club de l'Ouest y la FIA realicen ajustes similares en el calendario del Mundial de Resistencia para favorecer a un piloto concreto de F1. Un cambio así también podría tener consecuencias más amplias y generar problemas a los pilotos de resistencia a tiempo completo que compiten en más de un campeonato.

Pero un piloto de F1 que quiera competir en Le Mans no tiene necesariamente que participar en el día de test. Según el reglamento particular de Le Mans, un piloto Platino que compita en otro campeonato importante de automovilismo puede solicitar al Comité Deportivo del ACO una exención para el Test Day. Si se le concede, el piloto en cuestión deberá completar las vueltas obligatorias durante los entrenamientos del miércoles.

Existen precedentes de exenciones concedidas por el Comité Deportivo del ACO a pilotos que competían en otros campeonatos internacionales. En 2021, Robin Frijns recibió permiso para ausentarse del día de test de Le Mans debido a sus compromisos en Fórmula E pese a ser debutante, mientras que Nolan Siegel y Kyffin Simpson tampoco participaron en el test de 2024 al estar compitiendo en IndyCar en Road America.

Race winner #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso Photo by: Paul Foster

En teoría, desde el punto de vista logístico también sería posible completar tanto el día de test como el GP de Mónaco. Un plan de ese tipo obligaría al piloto a viajar a Le Mans el sábado por la noche después de la clasificación de F1, salir a pista a primera hora de la mañana para completar las 10 vueltas obligatorias y después volar desde el aeropuerto situado junto al circuito para aterrizar en Niza a tiempo para el gran premio, que comienza a las 15:00 horas.

Aunque pueda parecer una auténtica locura, Kyle Larson intentó un doblete similar en 2025, disputando las 500 Millas de Indianápolis y la Coca-Cola 600 el mismo día. Casualmente, la estrella de la NASCAR Cup compitió con Arrow McLaren en la prueba estrella de la IndyCar, con permiso de su equipo Hendrick Motorsports.

Sin embargo, aunque el ejemplo de Larson demuestra que el jefe de McLaren Racing, Zak Brown, está abierto a este tipo de dobles participaciones, podría mostrarse menos flexible con sus propios pilotos, Norris y Oscar Piastri. Con Larson, Brown tenía mucho que ganar, ya que básicamente estaba recibiendo cedido a un piloto de otro equipo, en este caso de NASCAR. Hendrick también estaba protegido en aquella situación, puesto que Larson tenía la obligación contractual de abandonar antes de tiempo su participación en la Indy 500 en caso de un retraso importante para poder llegar a Charlotte al inicio de la Coca-Cola 600, ya que sus compromisos en NASCAR tenían prioridad.

Con Norris —o Piastri—, Brown podría no estar tan dispuesto a comprometer las opciones de McLaren en el GP de Mónaco, especialmente teniendo en cuenta que la incorporación de la carrera sprint el sábado por la mañana complica todavía más un fin de semana que ya de por sí estará muy cargado.

El dilema del tercer coche

Para que Verstappen, Norris o incluso Fernando Alonso compitan en Le Mans, los equipos deberán hacerles sitio en sus alineaciones. Hay dos maneras de solucionar este problema.

Una de ellas pasa por añadir una tercera inscripción centrada específicamente en Le Mans, permitiendo así que equipos y fabricantes no tengan que modificar la alineación de sus dos coches principales. Ese fue el enfoque que adoptó Porsche cuando alineó a Hulkenberg, Earl Bamber y Nick Tandy en 2015.

Sin embargo, aquella carrera tuvo lugar en plena era LMP1, cuando los fabricantes invertían cientos de millones en sus programas anuales del WEC. La realidad ha cambiado desde entonces y algunos equipos de Hypercar han descubierto que poner en pista un coche adicional puede suponer más esfuerzo del que realmente merece la pena. Además, tanto Porsche como Cadillac han recurrido más recientemente a sus estructuras del IMSA SportsCar Championship para disponer de inscripciones adicionales en Le Mans durante la era Hypercar del WEC.

Poner en pista un coche adicional sería especialmente complicado para McLaren o Ford, que entrarán por primera vez en la categoría Hypercar el próximo año. Ambos también han aparcado, por ahora, sus planes de competir en IMSA. Aunque existen otros motivos detrás de sus reticencias a incorporarse a corto plazo al campeonato norteamericano, también han señalado problemas de capacidad a la hora de gestionar dos programas simultáneamente.

Ford Hypercar Photo by: Ford

Mientras McLaren gestionará su equipo Hypercar en colaboración con United Autosports, Ford está construyendo desde cero un equipo de competición encargado de gestionar la parte operativa de su proyecto Hypercar. Por ello, una tercera inscripción del Ford LMDh en 2027 parece extremadamente improbable. Ford también ha cerrado ya los seis pilotos de su programa Hypercar, por lo que no hay espacio para Verstappen en ninguno de sus dos coches. Ford podría dejar fuera a uno de sus pilotos titulares, pero esa posibilidad parece muy poco probable.

McLaren tampoco ha dicho nada que sugiera que vaya a inscribir un tercer coche en Le Mans el próximo año. Cualquier coche adicional necesitaría además la aprobación de la FIA y del ACO, y estaría condicionado por las limitaciones de espacio en la parrilla.

Sin embargo, sí podría existir sitio para Norris —o Piastri— en uno de los dos coches de McLaren el próximo año.

A medida que avanza el programa de pruebas, cada vez parece más probable que McLaren utilice únicamente dos pilotos por coche en las carreras habituales de seis horas, incorporando pilotos adicionales para Le Mans y las pruebas de mayor duración de Qatar y Bahrein. Tanto Aston Martin como Porsche han seguido este enfoque en Hypercar por motivos estratégicos.

Esta vía abre posiblemente la opción más clara para que un piloto de F1 de McLaren dispute Le Mans el próximo año. Hasta ahora, el equipo Hypercar de McLaren únicamente ha anunciado a dos pilotos, Mikkel Jensen y Laurens Vanthoor, ambos presentes junto a Norris en el test del lunes en Portimao. Los rumores han relacionado con fuerza a Alex Lynn y Malthe Jakobsen con los otros dos asientos disponibles.

Por lo tanto, es perfectamente posible que McLaren contrate únicamente a esos cuatro pilotos a tiempo completo y que Norris se incorpore para una o varias de las carreras de mayor duración.

Lando Norris, McLaren Photo by: McLaren

La preparación necesaria para Le Mans

Incluso si se solucionan todos los problemas anteriores, los pilotos necesitarían tiempo adicional en pista para prepararse adecuadamente para competir en Le Mans.

Norris dio un paso importante en ese sentido cuando el lunes se unió al equipo Hypercar de McLaren y completó 38 vueltas al circuito del Algarve, en Portimao. Aunque el programa de pruebas de McLaren probablemente llevaba meses planificado y la participación de Norris podría haberse decidido mucho antes de que se cerrara el calendario de F1, es muy probable que ya conocieran el calendario completo cuando Norris se puso el lunes al volante del MCL-HY.

Sin embargo, los test no proporcionarían a un piloto de F1 experiencia con los procedimientos deportivos del WEC, entre ellos los periodos de Full Course Yellow, los coches de seguridad y la conducción entre el tráfico de LMGT3 y LMP2. Para que un nuevo piloto llegue completamente preparado a Le Mans, disputar previamente otra carrera sería muy valioso.

Tal y como están las cosas, ni los 1812 km de Qatar, que abrirán la temporada, ni las 6 Horas de Spa coinciden con la Fórmula 1. Ambas carreras podrían servir como banco de pruebas ideal, con Qatar acogiendo la segunda prueba más larga del calendario y Spa ejerciendo como ensayo general oficioso antes de Le Mans.

Pero la carga de trabajo sigue siendo un factor a tener en cuenta, ya que los pilotos tendrían que añadir dos pruebas del WEC y, potencialmente, un día de test a un calendario de Fórmula 1 ya de por sí agotador.

Las 24 Horas de Spa y Nürburgring como alternativas

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen Photo by: Jan Brucke/VLN

Para alguien como Verstappen, que quiere explorar nuevos horizontes más allá de la Fórmula 1 mientras sigue plenamente comprometido con el campeonato como piloto titular, el calendario de 2027 ofrece alternativas más sencillas que Le Mans.

Ni las 24 Horas de Nürburgring ni las 24 Horas de Spa coinciden con el calendario 2027 de Fórmula 1. Verstappen ya debutó este año en la legendaria carrera del Nordschleife y, después de ver cómo sus opciones se esfumaban en la fase final por problemas mecánicos ajenos a su control, probablemente tendrá ganas de regresar en 2027 para volver a luchar por la victoria.

Verstappen tampoco ha escondido su ambición de competir en las 24 Horas de Spa, una prueba en la que lleva varios años inscribiendo a su propio equipo.

"Ojalá pudiera correr también en Spa", dijo en junio de este año mientras participaba en el coincidente GP de Austria. "Ya se lo dije para el año que viene. Sería ideal que pudieran programarla fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que ya veremos".

Por lo tanto, aunque una participación en Le Mans en 2027 no está completamente descartada, Norris y Verstappen —y sus respectivos equipos— tendrán que mostrar una intención real de hacerlo posible. Un debut en 2028 podría resultar más sencillo, ya que para entonces tanto McLaren como Ford contarían con un año de experiencia a sus espaldas. Sin embargo, dado que siempre existe la posibilidad de que Le Mans vuelva a coincidir con la Fórmula 1, quizá los pilotos no quieran dejar escapar la oportunidad que les brinda el calendario de 2027.