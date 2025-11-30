Zak Brown: "Cometimos un gran error, le hemos regalado la victoria"
McLaren se equivocó con la estrategia en el GP de Qatar 2025 de la F1 y su CEO, Zak Brown, no tuvo ningún reparo en admitir su decepción y frustración.
Zak Brown, McLaren
Foto de: Altaf Qadri / POOL / AFP via Getty Images
Zak Brown, CEO de McLaren, fue el primero en admitir que el equipo había cometido un error con su estrategia en el Gran Premio de Qatar 2025 al no parar en boxes cuando salió el coche de seguridad después de la vuelta 7, algo que sí hicieron todos los demás pilotos.
Oscar Piastri parecía encaminarse a la victoria, pero sus esperanzas se fueron al traste tras esa decisión de McLaren de mantener a sus dos coches en pista durante el SC, dejándoles a contrapié durante el resto de la carrera. Finalmente, el australiano acabó segundo, por detrás de Max Verstappen. Pero peor suerte tuvo su compañero Lando Norris, que acabó cuarto y hubiese sido quinto de no ser por un error de Andrea Kimi Antonelli en las últimas vueltas de la carrera.
Debido a ello, tras la carrera, Zak Brown no ocultó su decepción: "Está claro que cometimos un gran error. Creo que Oscar ha estado impecable todo el fin de semana, pero le hemos regalado la victoria [a Verstappen], creo que esa es la realidad, no hay otra forma de verlo. Y hemos regalado el podio de Lando. Esto es muy frustrante".
A lo que añadió: "Está claro que tomamos la decisión equivocada. No podemos hacer nada más que aprender de ello. Son dos fines de semana seguidos en los que hemos aprendido mucho. Pero ahora tenemos que volver en Abu Dhabi y luchar duro. Lideramos el mundial. Hemos regalado puntos, necesitamos no cometer más estos errores".
Cuando se le preguntó si había influido en la decisión de no parar en boxes el hecho de no beneficiar a ninguno de sus dos pilotos, el CEO de McLaren lo negó rotundamente.
"No, simplemente creo que jugamos mal. Y perdimos. Fue bastante doloroso estar ahí sentado y verlo. Pero ganamos juntos y perdemos juntos. Volveremos fuertes en Abu Dhabi".
Y añadió: "No hubo mala comunicación. Fue una cuestión de evaluación. Obviamente, lo analizaremos más a fondo. Pero no, no fue un problema de comunicación. Fue una decisión que habíamos tomado".
"Quiero ir a ver a los pilotos y darles un gran abrazo y una gran disculpa. No es que eso vaya a hacer que se sienta mejor. No me hará sentir mejor. Pero volveremos fuertes el próximo fin de semana", dijo.
Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1
Últimas noticias
