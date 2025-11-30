Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Laurent Mekies ha confirmado que Red Bull revelará su alineación de pilotos para la temporada 2025 de la Fórmula 1 antes del final de temporada en Abu Dhabi.

Filip Cleeren Ronald Vording
Editado:
Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Red Bull revelará su alineación de pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 en sus dos equipos este próximo martes 2 de diciembre, según ha confirmado el director de la escudería de las bebidas energéticas, Laurent Mekies.

Red Bull planeó en un principio tomar la decisión sobre su alineación de pilotos a finales de noviembre, pero luego se echó atrás al tener dudas sobre su último asiento en Racing Bulls.

Se espera que Isack Hadjar sea ascendido al equipo principal para ser compañero de Max Verstappen, mientras que el piloto junior Arvid Lindblad ocupará la plaza vacante del francés en Racing Bulls.

Eso deja un asiento de Racing Bulls disponible para Liam Lawson, que parecía haber hecho lo suficiente para mantener su puesto en los últimos meses, o el compañero de Verstappen en Red Bull, Yuki Tsunoda.

Cuando se le preguntó sobre los planes de Red Bull después del Gran Premio de Qatar, el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, confirmó que se tomará una decisión el martes, para que quien tenga que dejar la categoría tenga una despedida en Abu Dhabi.

"Todo lo que puedo decirles es que, de hecho, nos ceñiremos a nuestro plan y anunciaremos el martes cuál es la alineación de pilotos", dijo. "Estamos seguros de que no perturbará la concentración que necesitamos para Abu Dhabi".

Resumen y resultados de la carrera:
Liam Lawson and Yuki Tsunoda squabbled over the Red Bull organisation's final seat on the 2026 grid

Liam Lawson y Yuki Tsunoda se disputaron el último asiento de la organización Red Bull en la parrilla de 2026

Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Tras la victoria de Verstappen en Qatar, otra victoria en Abu Dabi podría inclinar la batalla por el título de 2025 hacia su lado si Norris no consigue subir al podio. Cualquier ayuda de Tsunoda al volante del segundo coche, que de momento no ha llegado, podría marcar la diferencia.

"Podría tener relevancia hasta el último punto. Podría ser mega importante", dijo Mekies mientras reconocía la necesidad del equipo de contar con Tsunoda, como ya ocurrió en el sprint del sábado.

"Hoy habéis visto a Lando volver a caer en el pelotón por detrás de Kimi [Antonelli] y Carlos [Sainz], pero estuvo muy cerca de volver a caer por detrás de Fernando [Alonso] y los otros chicos donde potencialmente estaba Yuki".

"Será muy importante tener a Yuki al 100%. Ha hecho un buen fin de semana con nosotros. Fuerte el viernes, fuerte en la sprint, 5º. Sí, cayó en la Q1, pero sólo estaba a tres décimas de Max. Hay muchos pilotos que estarían contentos de estar a tres décimas de Max en la clasificación".

"Ha hecho un buen fin de semana. Necesitamos otro fin de semana fuerte en Abu Dhabi, porque todo será necesario", concluyó Laurent Mekies.

