La broma de Alonso sobre su duelo con Hamilton en Canadá F1

Fernando Alonso salió sexto y terminó sexto en el Gran Premio de Canadá 2024, pero su carrera no fue coser y cantar como podría parecer, ya que las complicadas condiciones de la pista fueron un reto y tampoco se libró de protagonizar algunas de las batallas más entretenidas del domingo.

El asturiano luchó mucho en el primer stint para defender la quinta posición que había conseguido en la salida de los ataques de Lewis Hamilton, que era más rápido pero que no pudo tirar abajo el muro defensivo del piloto de Aston Martin.

Finalmente, el de Mercedes acabó adelantando a Alonso y se quedó a las puertas del podio al cruzar la bandera a cuadros, pero el bicampeón español del mundo dijo que fue su momento más divertido.

"Un poco de diversión con Lewis al principio, pero después de eso era sólo una cuestión de mantener la posición".

"Así que sí, un poco de defensa con Lewis, pero sí, él era sin duda uno de los más rápidos en la pista. Así que era cuestión de tiempo que perdiéramos esa posición", explicó.

Sin embargo, una vez dicho eso y recordando el duelo que ya tuvieron en Canadá 2023, quiso dejar claro con una sonrisa en la cara que Hamilton tampoco le había podido pasar en pista y que de no ser por las paradas en boxes, quizá no habría logrado deshacerse de sus tácticas defensivas.

"Sí, salíamos sexto y séptimo, así que un poco una coincidencia salir siempre juntos aquí en la parrilla de Montreal. Y él iba mucho más rápido, ha hecho una carrera mejor y se merecía acabar delante, pero bueno, ¡por lo menos en la pista no me adelantó eh! Me adelantó en los boxes, que quede claro".

El año pasado, Alonso y Hamilton también fueron protagonistas de una bonita batalla en Montreal, pero en aquella ocasión era peleando por el segundo puesto del podio y el de Aston Martin "jugó" un con el siete veces campeón del mundo al dejarle acercarse mientras ahorraba combustible, para una vez sentirle cerca volver a apretar al máximo y cruzar la bandera a cuadros a 4.5s del británico.

Por otro lado, la buena defensa de Alonso y el hecho de que terminase resignado en una sexta posición, demostró que Aston Martin necesita seguir trabajando duro para mejorar el rendimiento de su coche si realmente quiere luchar por objetivos más ambiciosos y protagonizar más luchas de ese tipo.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 lucha con Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!