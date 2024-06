Alonso, contento tras "salvar el día" en una "fea carrera" en Canadá

El GP de Canadá de F1 se convirtió en una carrera de supervivencia. Aunque hubo menos incidentes de lo esperado, la lluvia, las condiciones cambiantes y una pista que poco a poco se fue secando dejó tensión en todo momento, y Fernando Alonso dio por bueno el sexto puesto.

En la salida, mientras todos se lo tomaban con calma, adelantó a Daniel Ricciardo, pero luego, aunque logró mantener detrás a un Lewis Hamilton más rápido, no pudo hacer nada por luchar con él cuando le pasó en el primer turno de paradas.

Cuando le preguntaron si el primer pitstop, más lento de lo debido, le hizo perder una plaza, excusó a Aston Martin, diciendo: "No creo, porque al final creo que Hamilton era uno de los coches más rápidos en pista, y tenerlo detrás en ese momento de la carrera era un poco simbólico, sabía que iba a adelantarme, así que cuando me adelantó en la parada, tampoco creo que afectase mucho la carrera".

Resumiendo más ampliamente su domingo, dijo: "Sin duda fue una carrera un poco solitaria para nosotros. No había mucho que hacer delante de nosotros, eran un poco demasiado rápidos ,y tampoco había muchas amenazas detrás. Me tuve que defender de Lewis y estuvo bien, pero creo que una carrera difícil de ejecutar para todos. La pista tenía sólo dos metros de ancho con la línea seca por lo que no se puede poner un neumático fuera de esa línea seca. Así que en general creo que salvamos el día. Puntos con los dos coches para el equipo, tenemos que estar contentos".

El resumen de la carrera de Canadá: Fórmula 1 Verstappen se lleva un loco GP de Canadá de F1 con lluvia y caos

Ante la pregunta de si entonces logró tanto como era posible, contestó: "Sí, hoy creo que era el máximo. Creo que cada vez entendemos mejor el coche y los paquetes de mejoras que hemos introducido este año. Algunos necesitan un poco de puesta a punto en términos de configuración, en términos de dirección tal vez también. Y sí, creo que la puesta a punto es, obviamente, un aspecto crucial aquí en Montreal con todos los bordillos".

Aunque primero se estrelló Logan Sargeant y luego hubo un doble accidente de Sergio Pérez y Carlos Sainz, Alonso celebró la ausencia de drama en los primeros compases: "La carrera creo que fue una de las más difíciles para todos, para los 20 pilotos, no sólo para nosotros. Y me sorprendió que no pasara nada durante muchas vueltas, ningún incidente, nada, porque las condiciones eran extremadamente duras. Así que sí, enhorabuena a todos".

Sin embargo, reconoció que no fue un gran premio de disfrutar: "Ha sido una carrera fea de conducir. Nunca podías ir al límite del coche, no sabías el agarre que había disponible. Pero nunca hubo un momento en la carrera de poder tirar al máximo sabiendo que estabas en la dirección correcta, había que tener siempre un poco en el bolsillo y esperar que la estrategia acertase".

"Fue una carrera difícil de leer, pero me voy contento con los puntos tanto para Lance como para mí, sexto y séptimo es un buen botín para Aston Martin después de carreras difíciles que habíamos tenido".

Por último, valoró positivamente cómo su escudería gestionó una complicada prueba: "Sí, sí, creo que fueron las decisiones correctas. Estaba un poco preocupado en la primera parada porque la pista estaba seca y pusimos nuevos intermedios porque la previsión anunciaba un poco de lluvia, pero esa lluvia tardó en llegar y estaba un poco preocupado de haber tomado la decisión equivocada. Creo que Charles trató de ir a por gomas de seco, pero al final sí llovió y todo estuvo bien".

Con esta puntación, Alonso pasa de los 33 a los 41, y mantiene la novena posición en el mundial de pilotos de F1 2024 tras nueve carreras.