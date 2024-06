Verstappen se lleva un loco GP de Canadá de F1 con lluvia y caos

La carrera del GP de Canadá fue una auténtica montaña rusa con dos Safety Car, momentos de lluvia y una batalla que se llevaría el que menos fallara.

Max Verstappen se puso primero cuando Lando Norris se quedó fuera una vuelta más que él durante el Safety Car provocado por accidente de Logan Sargeant, y luego resistió al intento de undercut del McLaren para, en un día donde parecía vulnerable, lograr su victoria número 60 en la máxima categoría.

Norris, que había adelantado a Verstappen y Russell antes de parar, se tuvo que conformar con una segunda plaza que puede saber a poco. El inglés pareció el más rápido del día, y llegó a ser líder, pero vio cómo se le escapaba el triunfo por un error estratégico.

Durante el segundo Safety Car, Mercedes se la jugó a meter a George Russell y Lewis Hamilton para que tuvieran gomas nuevas de cara al reinicio. Ambos pudieron pasar a Oscar Piastri, quinto, y pelearon por el podio, que se acabó llevando un Russell que había cometido un error en la primera parte de la carrera (le adelantaron tanto Norris como Verstappen) y también falló en su primer intento de superar a Piastri. Sin embargo, será investigado por un posible toque con el australiano.

Fernando Alonso salvó el honor de los pilotos de habla hispana. Adelantó a Daniel Ricciardo en la salida, luego le pasó Lewis Hamilton durante la parada por un lento pitstop, pero al final no tuvo ritmo para pelear con el inglés y terminó sexto. Por su parte, Sergio Pérez y Carlos Sainz abandonaron perdiendo el control del coche en la misma curva 6 del circuito Gilles Villeneuve casi en la misma vuelta.

Fue el peor domingo posible para Ferrari. El mayor rival de Verstappen en el campeonato, Charles Leclerc, vivió un calvario. Tras la primera parada, tuvo problemas de motor, y luego la Scuderia se la jugó a una estrategia inexplicable de montarle neumáticos duros mientras el resto estaba con intermedios. Fue doblado y, ya sin opciones y aún con preocupación en la unidad de potencia, abandonó en la vuelta 42.

Lance Stroll terminó séptimo, sumando más puntos para Aston Martin Racing, con Daniel Ricciardo, sancionado por 'jump start', octavo. Cerraron el top 10 los Alpine, con Pierre Gasly noveno y Esteban Ocon décimo y pegado a él, pero sin drama esta vez.

Los Haas protagonizan el inicio del GP de Canadá

La carrera empezó con la pista muy mojada, y justo empezó a llover en algunas partes del circuito en el momento de arrancar. La salida fue en parado, y hubo mucha cautela, lo que permitió a Russell mantener el liderato por delante de Verstappen. Por detrás, Gasly y Pérez se tocaron, pero no hubo sanción para ninguno. Alonso sí pasó a Ricciardo en las primeras curvas, y los dos Haas, únicos pilotos con neumáticos de lluvia extrema, avanzaron mucho: Magnussen llegó al primer paso por meta 8º (salía 14º) y Hulkenberg 13º (salía 17º).

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Magnussen continuó ganando posiciones, y pasó a Hamilton para ser sexto, antes de dar cuenta de Alonso antes del inicio de la vuelta 3, cuando Hulkenberg ya estaba también en zona de puntos. En el siguiente giro, Magnussen adelantó a Piastri en la vuelta 4, pero ahí acabó su aventura, y poco a poco empezó a no sr tan rápido. No llovía y Hulkenberg, octavo, amenazó pero no pudo pasar a Hamilton.

Alonso se salió de pista y Hamilton se pegó a él, pero el británico se salió también en la primera curva y tuvo que devolverle posición. Magnussen entró al final de la vuelta 7 en boxes para montar intermedios y volvió a pista 12º, con una parada muy mala.

Defendiéndose de Hamilton, Alonso sufrió dos trallazos con el coche pero logró evitar el choque. Por delante, Verstappen empezó a ser más veloz que Russell y a acercarse poco a poco, y en la vuelta 11 ya estaba a tiro de DRS.

Dirección de carrera anunció investigación a Ricciardo por posible salida en falso, y Hulkenberg, aún con gomas de lluvia extrema y sin parar, generó un trenecito de coches que no podían pasarle pese a ir más rápido. Al tiempo que anunciaban 5 segundos de sanción a Ricciardo, Hulkenberg, que ya estaba viendo cómo le adelantaban, al fin paró, cayendo al 19º lugar.

Norris vuela hasta el liderato, el podio cambia por completo

Russell taponaba a Verstappen. La pista estaba cada vez más seca, pero como se esperaba lluvia, nadie se atrevía a entrar. El neerlandés se salió en la curva 1, y Norris, con vuelta rápida, se puso muy cerca. En la vuelta 19, el británico estuvo a punto de atacarle, pero no se quiso salir del carril seco. Sin embargo, Verstappen dejó el suficiente espacio en la vuelta 21 y Norris no dudó en adelantarle, para empezar la caza de Russell.

Rápidamente Norris pasó a Russell, y acto seguido también Verstappen lo hizo aprovechando que Russell se saltó la última curva, por lo que el de Mercedes pasó de primero a tercero. El coche plateado estaba sufriendo, y Piastri se acercó mucho por detrás.

Accidente de Sargeant y Safety Car que altera la carrera de Canadá

En la vuelta 25, Logan Sargeant se estrelló, e hizo ondear las dobles banderas amarillas, antes de que el Safety Car neutralizara la prueba. Como quedaba muy poco para que llegara la lluvia, todos dudaron sobre si entrar y qué neumático poner. Verstappen, Russell y Piastri pararon para poner intermedios, como también hicieron Alonso y Hamilton.

Con una parada lenta de Aston, Hamilton adelantó a Alonso durante el turno de las paradas. Norris entró en la vuelta siguiente, perdiendo plaza con Verstappen, que pasó a ser nuevo líder, y con Russell. Un doble pitstop de Ferrari había hecho perder tiempo a Sainz, que cayó al 14º lugar, pero que ganó una plaza cuando Leclerc volvió al pitlane con un problema aparente de motor y puso neumáticos duros.

La carrera se reanuda tras Safety Car y Ferrari se hunde

En la vuelta 29, la prueba se relanzó y Verstappen mantuvo el liderato. Leclerc, con duros, perdía mucho tiempo, mientras por radio Ferrari le decía que se mantuviera en pista, que llovería pero rápidamente se secaría. Albon, por detrás, ganó dos posiciones con un valiente adelantamiento. Siendo terriblemente lento, Leclerc tuvo que parar de nuevo a poner intermedios en la vuelta 32.

Para mal de males, Sainz tocó por detrás Bottas en la horquilla y dañó el endplate de su alerón. En la vuelta 36, Verstappen dobló a su rival más cercano en el campeonato, un Charles Leclerc que estaba lejos incluso del penúltimo. La lluvia no terminó de llegar, y los coches fueron secando la pista, y empezó a llegar el momento de cambiar a duros.

Pierre Gasly fue el primer 'valiente', en la vuelta 41, al montar duros, y Magnussen le emuló. Norris se salió de pista tratando de adelantar a Russell, y tuvo que mantenerse detrás, un incidente que fue anotado. En la vuelta 43, sin nada que ganar, Charles Leclerc volvió al pitlane para abandonar.

Llegan las paradas para montar neumáticos de seco

Hamilton se la jugó entrando en la vuelta 44, siendo el primero del top 10 en hacerlo. Ferrari hizo lo mismo con Sainz, y Red Bull con Pérez. En la vuelta 45, Piastri, Alonso, Tsunoda y más pilotos entraron, y en la siguiente lo hizo Verstappen, como hizo Russell. Norris se la jugó a recuperar la primera plaza quedándose en pista, y en la siguiente hizo vuelta rápida. Al final de la vuelta 47, Norris entró, y salió por delante de Russell pero en paralelo con un Verstappen que aprovechó para adelantarle al salir con más velocidad de la curva 2.

Una vuelta después, Norris cometió un error en la frenada de la curva 10 y, con vuelta rápida, Russell le adelantó. Sin embargo, el de Mercedes también falló en el siguiente giro y Norris se la devolvió.

Accidentes de Pérez y Sainz, y Safety Car

En la vuelta 52, Checo Pérez se marcó un trompo en la frenada de la curva 6 tras tocar la parte mojada. Acabó impactando con la zona trasera de su coche contra el muro, rompiendo el alerón. En esa misma curva, Sainz también trompeó, y al cruzar la pista se llevó por delante a Albon. Ambos acabaron fuera: el de Ferrari tras llegar al box, y el Williams detenido en la curva 7, provocando la salida del Safety Car. Pérez también abandonó en el pitlane, después de recibir una advertencia por rodar con un 'coche inseguro'.

Russell y Hamilton aprovecharon para entrar jugándosela a atacar luego con gomas más frescas, y Piastri subió al tercer lugar.

Última parte de la carrera, lucha feroz por el podio

La carrera se relanzó en la vuelta 59 de 70, y Verstappen mantuvo la cabeza, mientras los McLaren intentaban perseguirle y Russell intentaba sorprender a los coches papaya. En la vuelta 62, Russell atacó a Piastri, pero el australiano también tenía DRS al llevar delante a Norris y resistió.En la siguiente vuelta, de nuevo Russell atacó, y estuvieron a punto de tocarse. Se tuvo que saltar la curva para evitar el choque, y Hamilton le adelantó.

Luego Hamilton no tendría problemas para dar cuenta de Piastri, y tampoco lo tuvo Russell finalmente para ser cuarto. Por detrás, Tsunoda se salió de pista y estuvo a punto de ser embestido por Magnussen. Delante, Russell atacó y adelantó a Hamilton.