Por qué Ferrari F1 esperaba una bandera roja en la carrera de Canadá

El fin de semana del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1 fue muy diferente al del Gran Premio de Mónaco para el equipo Ferrari, puesto que los italianos pasaron de conquistar las calles del Principado a sumar un doble abandono con sus pilotos. Ninguno de los monoplazas de Maranello consiguió ver la bandera a cuadros en el Circuito Gilles-Villeneuve, aunque más que la ajedrezada, el director de la escudería, Fred Vasseur, esperaba que se mostrase otra algo antes.

El coche de Charles Leclerc sufrió un problema en el motor, el cual necesitaba que se hiciera un reinicio de la unidad de potencia, con lo que estuvieron pendientes por si salía una bandera roja que les permitiese hacerlo sin perder tiempo. Eso nunca llegó, y finalmente, el monegasco se vio obligado a retirarse tras hacer una detención en la que cedió casi un minuto, como explicó el máximo responsable del conjunto.

"Es una larga lista", aseguró Fred Vasseur sobre las cosas que salieron mal. "En un lado del garaje, con Charles [Leclerc], no en la primera vuelta, sino en la segunda, perdimos parte de la potencia. Esperábamos una bandera roja para hacer un ciclo de potencia e intentar volver, pero la bandera roja nunca llegó, hubo bandera roja en Montecarlo, pero no en Montreal".

"Tuvimos que entrar en boxes y perdimos casi una vuelta, pero ya estaba hecho. Por parte de Carlos [Sainz], no estaba en una buena posición en la segunda curva, y luego, en un momento dado, no recuerdo exactamente cuándo porque la lista es bastante larga, tuvo contacto con Bottas y dañó el alerón delantero y el suelo".

Cuando se le insistió sobre el contratiempo que afectó a Charles Leclerc, el director de Ferrari no quiso entrar en demasiados detalles porque desconocían el alcance del problema: "Todavía no porque es una etapa temprana, pero no era solo el motor en sí, creo que es el control del propulsor, que tuvimos que parar el motor por completo. Hicimos un ciclo, pero fueron 30 o 40 segundos, no ha sido la mejor parada en boxes de la temporada".

A Fred Vasseur también se le preguntó sobre el tema del agarre en el SF-24, algo con lo que sus pilotos no estaban contentos: "El ritmo era fuerte el viernes. Las condiciones fueron complicadas ayer, y un par de coches tuvieron el mismo problema, no voy a entrar en detalles, pero teníamos bastante confianza para el ritmo de hoy. Los problemas del principio, todo salió mal, y espero que hayamos puesto toda la mierda de la temporada en el mismo fin de semana".

