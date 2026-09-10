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El recuerdo de aquel histórico llanto de Michael Schumacher, por su hermano

Tras la victoria de Michael Schumacher en Monza 2000 llegó la que probablemente fue la rueda de prensa más emotiva de la F1: un momento que aún hoy sigue teniendo repercusión.

Stefan Ehlen Christian Nimmervoll
Editado:
Monza 2000: Michael Schumacher

Michael Schumacher se muestra visiblemente emocionado mientras habla en la rueda de prensa posterior al gran premio en casa de su equipo Ferrari, en Monza, el 10 de septiembre de 2000. Incluso se disculpa y dice: "Lo siento, estoy feliz y agotado". Luego respira profundamente.

La sexta victoria de la temporada de Schumacher es especialmente importante para el alemán: ha puesto fin a una sequía de cinco carreras sin ganar, después de tres abandonos seguidos y, más recientemente, dos derrotas ante su rival en el campeonato del mundo Mika Hakkinen de McLaren. En Monza, sin embargo, cambiaron las tornas y Schumacher celebró su 41ª victoria en la categoría reina.

En la rueda de prensa, se le pregunta a Schumacher por esa 41ª victoria, ya que con ella ha igualado el logro de la carrera del tricampeón del mundo Ayrton Senna, con quien se había enfrentado varias veces al principio de su carrera en la Fórmula 1 y a quien considera un modelo a seguir.

Schumacher dice: "Sí, significa mucho para mí". Luego baja la cabeza, traga saliva, vuelve a respirar hondo, dice "lo siento" y se echa a llorar ante las cámaras.

Mika Häkkinen es el primero en reaccionar

La mayoría de los allí presentes se quedan perplejos. Häkkinen es el primero en reaccionar: pone la mano en la nuca de Schumacher y le indica que la rueda de prensa debe continuar sin Schumacher. Schumacher solloza a su lado, y ahora su hermano Ralf Schumacher también intenta consolarle.

La escena contagia a Häkkinen, que dice: "¿Podemos hacer una pausa? ¿Por qué no sigues con Ralf?". Sigue mirando a su izquierda a Michael Schumacher, que continúa con la cabeza gacha y llorando. Mientras tanto, Ralf Schumacher responde a las preguntas del presentador.

 

El presentador dirige más tarde otra pregunta a Michael Schumacher: "¿Qué significa eso para ti?". Pero Schumacher responde secamente: "Por favor, pregúnteme otra cosa".

Luego dice: "No se me ocurre mucho que decir, excepto: gracias a todos los que han hecho esto posible hoy, al equipo en primer lugar, por supuesto". Una pausa. Luego: "Lo siento, no se me ocurre mucho que decir hoy".

Lo que Ralf Schumacher dice en la actualidad al respecto

25 años después, Ralf Schumacher dice en una entrevista en vídeo para el canal de YouTube Formula1.de: "Todo lo que sé es que mi hermano siempre es muy honesto en sus reacciones y que realmente le afectó."

"Para mí [fue] un poco molesto en ese momento. También se nota si me ves en las imágenes. Pero es bonito que a pesar de todo el dinero, la presión, la tecnología y la responsabilidad, la Fórmula 1 siga siendo humana".

Michael Schumacher frente Ayrton Senna

No conocía a Senna, dice Ralf Schumacher - "y tampoco esa relación especial que se había desarrollado entre los dos como resultado de esta lucha de poder en la Fórmula 1 que ambos tenían."

"Creo que Ayrton Senna se dio cuenta de que venía alguien con un gran potencial y que podía complicarme la vida, y quiso poner al chico en su sitio enseguida. Mi hermano no lo soportó entonces y siguió su propio camino. Así que creo que esa es también la razón por la que ocurrió".

Ralf defiende las emociones de Michael Schumacher

En su opinión, las lágrimas de Michael Schumacher en Monza también fueron un signo de la gran presión por triunfar, algo que 'Schumi' siempre intentó ocultar.

"Pero cuando tienes tanta presión, el estrés de las pruebas, las carreras, las citas de marketing y también quieres tener un poco de vida privada, entonces en algún momento desarrollas una forma de mantenerte lo más alejado posible de ti mismo para no parecer tan accesible. A mí me pasó lo mismo", explica Ralf Schumacher.

"La Fórmula 1 cambia a la gente. Así son las cosas, porque todo sucede muy deprisa. Hay que admitir que la gente no siempre acierta al cien por cien, ni siquiera en su imagen pública".

En una época anterior a las redes sociales, como subraya Ralf Schumacher: "Hoy tienes una oportunidad completamente diferente que entonces no existía. Eso también lo hace mucho más accesible, también para uno mismo. Puedes simplemente enviar una foto con emoción y añadir algo. Eso te hace automáticamente mucho más accesible. Eso vuelve a marcar una gran diferencia".

Un domingo trágico en Monza

El Gran Premio de Italia de 2000 en Monza tuvo un comienzo dramático: el piloto de Ferrari Rubens Barrichello, los dos pilotos de Jordan Heinz-Harald Frentzen y Jarno Trulli y el piloto de McLaren David Coulthard se vieron involucrados en un incidente en la vuelta de salida antes de la variante Della Roggia. Los cuatro coches cayeron a la grava en medio de una gran nube de polvo.

Sólo cuando el polvo se hubo asentado quedó claro que un trozo de escombro -la rueda delantera derecha del Jordan de Frentzen- había golpeado y herido gravemente al director deportivo Paolo Gislimberti.

No obstante, el director de carrera de Fórmula 1, Charlie Whiting, decidió permitir que la acción continuara detrás del coche de seguridad: el Gran Premio siguió mientras los ayudantes luchaban por la vida de Gislimberti... en vano.

El director deportivo italiano fue trasladado al hospital, pero no recuperó el conocimiento y falleció esa misma tarde: la primera víctima mortal en la Fórmula 1 desde Senna en Imola en 1994. En respuesta al incidente, la Fórmula 1 reforzó los cables de seguridad de las ruedas y aumentó las normas de seguridad de los coches.

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