Un Aston Martin "ligeramente mejor pero no lo suficiente" en Qatar F1

Aston Martin no esperaba rendir demasiado en el GP de Qatar, pero finalmente el coche pareció más rápido de lo esperado, especialmente en cuanto a velocidad punta. Con ello, aprovechando las vueltas eliminadas a varios rivales y añadiendo el extra que siempre aporta Fernando Alonso, el español se pudo clasificar cuarto para la parrilla, pero en carrera no pudo batir a los equipos detrás de Red Bull.

Hablando del rendimiento del coche especialmente en la carrera del domingo, donde Alonso se vio superado por los McLaren, los Mercedes y el Ferrari de Leclerc, el director de la escudería, Mike Krack, se mostró de acuerdo en que el avance no fue suficiente: "Creo que fuimos ligeralmente mejor que en las últimas carreras, pero creo que no era suficiente para avanzar en la tabla, aunque me parece que estuvimos cerca del Ferrari. Estoy de acuerdo en que fuimos un poco mejor, pero creo muy justo como para saltar una posición".

Cuando le preguntaron si le había sorprendido ni siquiera poder luchar por adelantar a esos coches, el jefe de Aston Martin dijo: "No, no, no lo creo. Hemos estado un poco mejor, pero no lo suficiente como para adelantar posiciones".

"Creo que conseguimos mantener a los coches detrás, pero luego con el coche de delante no fuimos capaces de pasarlos. Así que creo que no ha sido realmente una sorpresa, porque no hay que olvidar que en clasificación tuvimos una buena clasificación, pero también nos favorecidos de tiempos de vuelta eliminados. Así que crees que estás más arriba en la parrilla, pero no refleja al 100% el rendimiento".

La diferencia de ritmo fue especialmente sangrante ante el hecho de que George Russell cayera al último puesto tras su toque con Hamilton en la primera vuelta y acabó delante de ellos. En ese sentido, Krack cree que el hecho de haber estado todos obligados a tres o cuatro paradas, hizo que al final el resultado fuera según el orden de rendimiento de cada monoplaza.

"Sí, George estaba bastante atrás, pero tal y como funcionó la estrategia, porque todo el mundo tenía que apartarse de alguna manera, no fue una carrera realmente normal. Y por otro lado, si todo el mundo tiene que hacer más o menos la misma estrategia, los coches rápidos acaban siempre delante en la pista, y eso es lo que hemos visto al final. Si nos fijamos en los 10 primeros, estamos más o menos en el orden del ritmo del coche".

Después de un fin de semana donde McLaren ganó la carrera sprint y luego hizo un doble podio en la carrera principal, los británicos se han acercado a solo 11 puntos en el campeonato de constructores, cuando aún faltan cinco carreras.

Sin embargo, Krack no considera que ahora sean una presa fácil de los papaya, y de hecho defiende que "siempre tienes tu destino en tus manos". Extendiéndose más en la respuesta, declaró: "Tienes que intentar mejorar el coche, cosa que seguimos intentando hacer. Y luego intentar luchar todo lo que podamos".

Krack admite que "por el momento" no tienen un coche para estar al ritmo de Lando Norris y Oscar Piastri, y ante la última pregunta sobre si podrán tenerlo, admitió: "Creo que será difícil, pero tenemos que intentarlo".

Más allá del ritmo de esta temporada, Krack reveló que Aston Martin llevará nuevas piezas al GP de Estados Unidos que se disputa en dos semanas.

