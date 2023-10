Alonso se quemó con el asiento del Aston Martin en Qatar F1

El GP de Qatar fue, para muchos, la carrera más difícil de su vida, por las condiciones de calor y la naturaleza de una carrera a fondo ante la obligación de dar solo 18 vueltas con cada juego de neumáticos.

Fernando Alonso llamó la atención cuando, antes de una parada, pidió a su equipo por radio si podían tirarle agua al coche, porque su asiento ardía. Evidentemente la escudería le contestó que no era legal, pero el asturiano reveló luego que había sufrido una quemadura en la espalda.

Cuando le preguntaron si la carrera en el circuito de Losail fue incluso más dura que el Dakar (que disputó en 2020), dijo: "Una vez hice un test aquí con Nasser en agosto, fue parecido a lo de de hoy. En Qatar siempre en esta época del año es bastante extremo. En nuestro caso, creo que tanto Lance como yo tuvimos problemas con la temperatura en la parte derecha de nuestro asiento, me quemé en las primeras 15 vueltas, así que incluso pregunté por radio si me podían echar un poco de agua o algo en la parada en boxes, algo que aparentemente no está permitido. Así que sí, fue bastante extremo".

Después de que George Russell, Charles Leclerc u Oscar Piastri definieran esta como la carrera más dura de su vida, Alonso dijo que, casi seguro, está entre las más difíciles. "Creo que una de las más duras, sin duda. Creo que en Malasia, cuando corríamos en Sepang de día, recuerdo que eran carreras muy extremas. Creo que en Bahrein 2009 hacía como 41 grados, hacía muchísimo calor. Y creo que esta, sin duda, está entre las tres primeras", explicó.

El asunto del asiento del Aston Martin es recurrente, aunque Alonso cree que nunca había llegado hasta este punto: "Ya habíamos tenido algunos problemas, pero esta vez ha sido extremo".

El sufrimiento de los pilotos llevó a las redes sociales el debate sobre si era seguro o aceptable competir en esas condiciones. Alonso admitió sorpresa después de haber disputado dos jornadas previas menos asfixiantes: "Fue una sorpresa, para ser sincero, porque el sábado no fue tan malo. Tal vez hacía viento o algo así y en domingo faltó ese viento, esa ventilación. Ha sido extremo. Tenemos que ver si en el futuro hay alguna solución y en algunas condiciones extremas podemos acordar retrasar la salida o lo que sea".

La carrera fue a las 20:00h locales, por lo que retrasar la salida habría llevado la prueba a horas demasiado altas, y no habría asegurado menos calor.

Para 2024, el GP de Qatar se disputará el primer fin de semana de diciembre, casi dos meses después, lo que se espera que ayude a tener mejores condiciones en un evento que estará en el calendario durante muchas más temporadas.

"Pero, a pesar de todo, un par de puntos, así que bien por el equipo", continuó Alonso. "Este fin de semana me he sentido más competitivo que en los últimos eventos. Fui noveno en Monza, sin puntos en Singapur, noveno en Japón, así que creo que este fin de semana hemos mejorado un poco".

Las mejores fotos de Fernando Alonso en el GP de Qatar 2023 de F1

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes 1 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, adelanta a Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lidera Oscar Piastri, McLaren MCL60 10 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 11 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 12 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 13 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 39 Foto de: Mark Sutton Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 16 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 18 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 19 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 21 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 26 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 27 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 28 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, se sale de la pista 29 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, se sale de la pista 30 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 31 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 32 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 33 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 34 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 35 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en la parrilla con los mecánicos 36 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 37 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 38 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 39 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images