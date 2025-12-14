Después de un 2025 que dejó atrás la era del efecto suelo, en este 2026 la Fórmula 1 dará la bienvenida a un nuevo ciclo que reintroducirá la aerodinámica activa en la máxima categoría, junto a unas unidades de potencia que totalmente revolucionarias para el Gran Circo, con un 50% de reparto de potencia en cuanto al motor de combustión y a los elementos eléctricos.

Si bien la mayoría de equipos llevan meses y meses trabajando en los nuevos monoplazas que verán la luz dentro de unas semanas, el desarrollo durante la primera temporada será clave y, para ello, cada escudería deberá tener muy en cuenta el tiempo de uso de túnel de viento y CFD que tiene a su disposición para la primera mitad del curso.

A partir del 1 de enero de 2026 y, hasta el 30 de junio de 2026, los equipos tendrán un nuevo reparto para su desarrollo en función de la clasificación de constructores de 2025, de menos a más para que los más rezagados tengan más oportunidades de mejorar, alcanzar a los punteros y, por tanto, igualar la parrilla.

Desde que se creó este reparto, la Fórmula 1 considera que el 100% del tiempo de uso del túnel de viento equivale a un total de 320 tandas (es decir 80 horas de activación), ese 100% se designa al séptimo clasificado y baja o sube de 5% en 5% por cada posición en el campeonato.

Sin embargo, cabe recalcar que para este 2026 hay una excepción, que es Cadillac, el 11º equipo que no participó en 2025 y que por lo tanto tendrá la misma designación que el último clasificado, Alpine.

Reparto de uso del túnel de viento para la primera mitad de la F1 2026

POS Equipo % uso de túnel de viento Tiempo de viento ON Ocupación (en horas) Pruebas CFD 1 McLaren 70% (224 tandas) 56 280 1.400 2 Mercedes 75% (240 tandas) 60 300 1.500 3 Red Bull 80% (256 tandas) 64 320 1.600 4 Ferrari 85% (272 tandas) 68 340 1.700 5 Williams 90% (288 tandas) 72 360 1.800 6 Racing Bulls 95% (304 tandas) 76 380 1.900 7 Aston Martin 100% (320 tandas) 80 400 2.000 8 Haas 105% (336 tandas) 84 420 2.100 9 Sauber/Audi 110% (352 tandas) 88 440 2.200 10 Alpine 115% (368 tandas) 92 460 2.300 * Cadillac 115% (368 tandas) 92 460 2.300

Como McLaren conquistó el título, será el que menos tiempo de desarrollo tenga con un 70% (224 tandas), seguido por Mercedes con un 75% (240 tandas), Red Bull con un 80% (256 tandas) y Ferrari con un 85% (272 tandas), los cuatro equipos más dominadores de 2025.

El quinto clasificado, que sorprendentemente fue Williams, tendrá un 90% (288 tandas) de uso de túnel de viento, mientras que Racing Bulls tendrá un 95% (304 tandas) y Aston Martin el 100% (320 tandas).

Los más beneficiados serán los peores clasificados de la pasada campaña, con Haas que tendrá el 105% (336 tandas), Audi que reemplazará a Sauber un 110% (352 tandas) y Alpine y Cadillac que tendrán la misma designación: 115% (368 tandas).

Aston Martin en el túnel de viento Foto de: Aston Martin