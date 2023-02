Aston Martin F1 anuncia que Alonso hará el viernes completo de test

Cargar el reproductor de audio

Después de confirmar que Lance Stroll había sufrido un "accidente menor" cuando entrenaba en bicicleta en España, el equipo de Silverstone anunció que Felipe Drugovich, su piloto reserva y actualmente campeón de la Fórmula 2, sería su sustituto en la jornada del jueves.

Sin embargo, después de una sesión matinal en la que el piloto ítalo-brasileño se vio gravemente lastrado por una avería eléctrica, Aston Martin ha confirmado que en el segundo día de test de pretemporada, que se disputará mañana viernes 24 de febrero, será el piloto asturiano quien esté al volante durante las ocho horas y medias de acción, sin acompañante.

La alineación de la estructura británica para el sábado, que será el último día de pruebas invernales, todavía no se ha anunciado a la espera de recibir más noticias. No obstante, no es descartable que sea nuevamente el piloto español quien pilote en solitario el AMR23, siempre y cuando se vea capacitado para ello una vez concluya su jornada maratoniana de mañana viernes.

El director de Aston Martin, Mike Krack, habló sobre la lesión de Lance Stroll y no quisieron entrar en demasiados detalles: "No, es algo personal, está lesionado en las manos, en la muñeca, pero no quiero entrar en detalles, porque eso también es privacidad". Sin embargo, pusieron en duda su posible participación en la carrera inaugural de Bahrein, mismo lugar donde se están disputando las pruebas de pretemporada.

Si finalmente el piloto canadiense no puede estar al volante del coche #18 en el Circuito de Sakhir la próxima semana, sería más lógico que en la jornada del sábado Alonso comparta coche con Felipe Drugovich, quien después de completar unas 40 vueltas en el primer día de acción en pista se ha colocado un paso por delante del otro piloto reserva de la escudería; Stoffel Vandoorne.

El piloto belga está en estos momentos en Sudáfrica, donde la Fórmula E tiene previsto llevar a cabo el ePrix de Cape Town del viernes 24 al sábado 25 de febrero de 2023, por lo que su presencia en Bahrein para la jornada del sábado está completamente descartada, lo que complica a su vez el hecho de que pueda reemplazar a Lance Stroll en el Gran Premio de Bahrein en caso de ser necesario.

