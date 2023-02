Los detalles que hacen que el Aston Martin AMR23 de Alonso sorprenda

Cargar el reproductor de audio

El coche de Aston Martin para la F1 2023 ha nacido sobre todo de tres mentes brillantes: el director técnico Dan Fallows, el director de ingeniería Luca Furbatto y Tom McCullough, que está al frente del área de rendimiento. Y los ingenieros pretenden sorprender con un AMR23 que es sin duda el monoplaza más extremo visto hasta ahora.

El equipo de Silverstone impulsó soluciones aerodinámicas con elecciones radicales sobre todo en los pontones, y que a lo largo del coche ha adoptado de manera inteligente soluciones de varios equipos, en especial de Red Bull y Mercedes.

Análisis técnico del Aston Martin AMR23 para la temporada 2023 de F1

El diseño original de Aston Martin para el AMR22 de 2022 era uno de los más singulares de la parrilla, no sólo por su concepto de pontón de cintura alta y rebajado -que usaba una fila de branquias de extra en su superficie superior para ayudar con las necesidades generales de refrigeración del coche-, sino también por el morro alto y la sección central elevada del alerón delantero (lo puedes ver aquí abajo, a la derecha. La izquierda es del AMR23 de este año).

Detalle del Aston Martin AMR23 detail Detalle del Aston Martin Racing AMR22

También puedes ver: Aston Martin AMR23: ficha técnica del coche de Alonso para 2023

Ya sabemos que Aston Martin no tardó en darse cuenta de que había más potencial en otro concepto de pontones y cambió a un diseño de rampa descendente. Sin embargo, en 2022 se mantuvo firme en su decisión sobre el morro y el alerón delantero, algo que ha cambiado para 2023, cuando el equipo ha fabricado en su nuevo coche una solución más parecida a lo que vimos de Mercedes la temporada anterior.

El morro del AMR23 ya no es cuadrado y plano, sino redondeado, más largo y muy hueco por debajo. El morro se apoya sobre el perfil principal del alerón delantero y no sobre el segundo flap, por lo que ya no se eleva como antes.

El perfil principal del alerón delantero del Aston Martin AMR23 tiene una cuerda muy corta al igual que el segundo elemento que casi se superpone al primero, mientras que los flaps adicionales están muy abombados: descienden casi con incidencia nula hacia el endplate para facilitar el efecto outwash. La aleta móvil tiene forma de boomerang, muy perfilada en el centro dando una interpretación que aún no se había visto.

La suspensión delantera es push-rod (de barra de empuje). El. brazo delantero es muy alto, en el límite de la altura de la carrocería, mientras que el de atrás está muy inclinado a enfatizar el efecto outwash hacia abajo que pueden tener las cubiertas para dividir los flujos que se dirigirán hacia el fondo para crear carga o hacia las rejillas de ventilación del radiador para refrigerar el motor Mercedes.

Para 2022, Aston Martin adoptó un enfoque que ya habíamos visto antes en el equipo, una especie de atajo que significa adoptar la mejor solución disponible y hacer todo lo posible para copiarla y, en ese caso fue el RB18 de Red Bull (por eso muchos bromearon llamándole Green Red Bull).

Ahora bien, aunque hizo todo lo que pudo para seguir el ejemplo de Red Bull Racing, no pudo reproducir el diseño al 100% debido a la estructura interna del coche, incluidos (entre otros) los radiadores, los refrigeradores, la electrónica y los travesaños de protección contra impactos laterales.

Sin embargo, la carrocería principal en sí era lo más parecido a una réplica de la rampa descendente del RB18, incluida la swage-line (una línea perfilada yestrecha en los paneles exteriores de la carrocería que ayuda a mejorar las trayectorias del flujo por la carrocería) que Red Bull había añadido en los segundos test de pretemporada.

Detalle del Aston Martin Racing AMR23

Pero donde Aston Martin no pudo compensar la diferencia fue con la entrada de aire (airbox), ya que no contaba con el borde de ataque superior abierto y retraído del RB18, algo que sí tiene el AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll para este año. El equipo, para 2023, se ha apropiado del concepto de diseño y lo ha evolucionado de otras formas interesantes.

El diseño de Aston Martin para 2023 parece situarse a medio camino entre el original del RB18 y el utilizado por McLaren F1 a partir del GP de Singapur del año pasado, y ha aumentado drásticamente el rebaje bajo la entrada de aire para mejorar el flujo tanto localmente como hacia la parte trasera del coche.

Socavado del pontón del Aston Martin AMR23

Mientras que el AMR22 adoptó ese cuerpo central más bulboso y la mencionada swage-line, el AMR23 tiene un flanco mucho más plano, similar en muchos aspectos al del Ferrari F1-75 de la temporada pasada, incluido el mini escalón socavado que sigue la longitud del pontón (lo puedes ver bien en el círculo de la imagen de aquí arrriba).

Ese flanco más plano ha permitido a los diseñadores incorporar un hombro más jorobado y, al igual que vimos en el Alpine del año pasado, Aston Martin ha incorporado un canal en la sección de la rampa descendente, aunque el del AMR23 parece ser más profundo con el fin de conducir el flujo de aire a su objetivo previsto.

Detalles del Aston Martin AMR23

El panel de refrigeración en forma de herradura que se utilizó en 2022 cuando la escudería británica hizo el cambio a la nueva disposición de pontones también se ha descartado para 2023, y los diseñadores han pasado a una salida superior en la cubierta del motor.

La atrevida filosofía del nuevo coche de Aston Martin continúa con su cañón de refrigeración superior, que preside la parte trasera del coche y también presenta un hombro encorvado, dejando también más espacio por debajo para que la carrocería se estreche hacia la región con forma de botella de Coca-Cola y deje espacio para los componentes de la suspensión trasera.

Más fotos del Aston Martin AMR23: Fotos: el radical Aston Martin AMR23 de Alonso para la F1 2023

Detalles del Aston Martin AMR23