Aston Martin actualiza el estado de Stroll y duda para la primera carrera

Cargar el reproductor de audio

El canadiense tuvo que quedarse sin participar en los test de pretemporada 2023 de Fórmula 1 debido a un accidente de bicicleta en el que, como confirmó el director del equipo Mike Krack, se lesionó la muñeca. Por ello, Felipe Drugovich se puso a los mandos del AMR23 en la sesión matinal del jueves, aunque su tanda se vio comprometida por un problema eléctrico antes de ceder el monoplaza a Fernando Alonso durante la tarde.

El máximo responsable de los británicos dijo que anunciarían más tarde quién estaría en el coche a lo largo del resto de las pruebas invernales, a la espera de saber si Lance Stroll estará recuperado. Sin embargo, parece que la presencia del brasileño no significa que haya dudas sobre la participación del titular en el primer fin de semana, ya que la escudería piensa que sería útil para acumular kilómetros con su piloto reserva.

El otro miembro disponible para el conjunto, Stoffel Vandoorne, tiene un compromiso con la Fórmula E en Ciudad del Cabo, y no pudo estar en Bahrein, pero está previsto que pueda llegar a la carrera de los próximos días, aunque algunos insisten en que es posible un regreso sorpresa de Sebastian Vettel, como ocurrió con Jenson Button en el Gran Premio de Mónaco de 2017.

"Él [Stroll] estaba entrenando, tratando de mejorar o trabajar en su forma física la semana pasada", dijo Krack cuando se le preguntó sobre su piloto. "Estaba pedaleando y tuvo un pequeño incidente en el que se hizo daño, y por razones de precaución decidimos que es mejor esperar un poco y estar listos la próxima semana".

El jefe de Aston Martin no quiso entrar en detalles sobre el canadiense: "No, es algo personal, está lesionado en la mano, en la muñeca, pero no quiero entrar en detalles, porque eso también es privacidad".

En lo que respecta a Felipe Drugovich, actual campeón de la Fórmula 2, el director de los de Silverstone comentó: "Hoy ha hecho la sesión de la mañana, así que eso también es algo que creo que hay que hacer como equipo para cubrir todos los imprevistos. Todavía no hemos tomado la decisión final de cómo vamos a actuar en los próximos días, eso lo decidiremos en unas horas".

El brasileño completó 40 giros después de haberse detenido en pista en los primeros minutos: "Tuvimos algunos problemas eléctricos, aunque en realidad fue uno solo, pero nos llevó bastante tiempo arreglarlo, una cosa que era sencilla. Después, nos pusimos en marcha. Hemos probado muchas cosas y ha sido emocionante haber podido estar aquí, aunque le deseo obviamente una pronta recuperación a Lance [Stroll]".

"Mientras, sigo aquí, me divierto e intento ayudar a la escudería", afirmó Drugovich. "Todavía no lo sabemos [quién seguirá pilotando la segunda unidad]. Lo están evaluando día a día, así que ni siquiera sé lo que va a pasar, depende también de él".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!