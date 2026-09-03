Antonelli no renuncia a nada pese a salir último: "Iré a por todas; el top 5 es posible"
El líder del Mundial saldrá último en Monza por una penalización de motor, pero no rebaja sus objetivos: apunta al top 5 y promete ir "a por todas" para remontar en el GP de Italia.
Andrea Kimi Antonelli tendrá que mirar muy lejos cuando se apaguen los semáforos el domingo en Monza. El líder del Mundial afrontará su Gran Premio de casa desde el fondo de la parrilla después de que Mercedes haya decidido montar nuevos componentes de la unidad de potencia, pero ni la penalización ni salir último parecen haber rebajado sus ambiciones.
De hecho, Antonelli afronta la situación casi desde el extremo contrario. Sin una clasificación que condicione realmente su fin de semana y con poco que proteger desde la última posición, el italiano promete ir "a por todas" en busca de una remontada que le permita minimizar daños... o incluso aspirar a algo más.
"Sobre todo este fin de semana, como salgo último, iré a por todas", aseguró Antonelli ante un grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com. "Obviamente, usando la cabeza. No voy a llegar el domingo a la primera frenada frenando como si estuviese en clasificación, porque entonces haría un strike".
"No quiero gafarme a mí mismo, pero no tengo nada que perder. El objetivo es recuperar el máximo número de puntos posible usando la cabeza, pero la mentalidad será atacar todo lo posible e intentar ganar tantas posiciones como pueda".
La elección de Monza para asumir la penalización tampoco es casual. Mercedes considera que el trazado italiano ofrece muchas más posibilidades de remontar que otros circuitos del calendario y ha preferido asumir ahora el golpe pensando también en la lucha por el campeonato.
"No es lo ideal recibir una penalización en el Gran Premio de casa, sobre todo una de esta magnitud. Pero al final, como equipo, miramos al campeonato y esta es sin duda una de las mejores pistas para hacerlo", explicó.
La contrapartida es que Antonelli llegará al domingo con un fin de semana diseñado prácticamente a medida para la remontada. Mercedes podrá sacrificar buena parte del trabajo habitual a una vuelta y utilizar las tres sesiones de entrenamientos libres para encontrar el mejor coche posible en tandas largas.
Y ahí es donde el italiano eleva la apuesta: no se conforma simplemente con entrar en los puntos.
Antonelli cree que el top 5 es posible en Monza
Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Eric Le Galliot
"Este fin de semana trabajaremos de una manera un poco diferente a lo habitual. Nos centraremos únicamente en la puesta a punto para la carrera y después ya veremos", explicó. "Creo que el top 5 puede estar a nuestro alcance, pero obviamente habrá que ver cómo se desarrolla la carrera".
Pasar del último puesto a las cinco primeras posiciones sería una remontada considerable, pero Monza ofrece ingredientes que permiten a Mercedes pensar en ella. La facilidad para adelantar y la enorme importancia del ritmo de carrera fueron precisamente dos de los factores que llevaron al equipo a escoger Italia para asumir la penalización.
Antonelli explicó que los ingenieros estudian mediante simulaciones cuánto pesa la clasificación respecto al ritmo de carrera en cada circuito. Mientras que en lugares como Mónaco o Zandvoort salir delante resulta decisivo, el escenario cambia en Monza: "Aquí, si tienes ritmo de carrera, puedes remontar mucho más fácilmente".
La peculiar situación del líder del Mundial también puede convertirle en una pieza útil para Mercedes el sábado. Sin necesidad de perseguir una posición de salida para sí mismo y con los rebufos jugando un papel fundamental en las largas rectas de Monza, Antonelli podría ayudar a George Russell durante la clasificación.
"Podría pasar", reconoció. "Es una conversación que tendremos internamente para estar preparados en caso de que surja esa necesidad. No es algo seguro, pero creo que podría suceder".
Antes de pensar en ayudar a Russell, sin embargo, Antonelli tiene tres sesiones de libres para construir el coche con el que intentará atravesar el pelotón el domingo. Salir último en casa nunca habría formado parte del plan, pero el líder del Mundial ya ha encontrado la manera de darle la vuelta a la situación: menos presión, nada que perder y un objetivo tan complicado como tentador, convertir el último puesto de la parrilla en un top 5.
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