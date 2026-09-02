Mercedes F1 no usará su mejora ADUO en Monza: el nuevo motor llegará en octubre

Una de las noticias más importantes que ha animado la víspera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 es indudablemente la penalización en la parrilla de salida que deberá cumplir Andrea Kimi Antonelli. El líder del Mundial ha alcanzado el límite de motores permitido por el reglamento de 2026 (4 ICE) y utilizará este fin de semana una unidad completamente nueva, elección que le hará salir desde el fondo de la parrilla.

Todo hace pensar que no será la última penalización de la temporada. Incluida Monza, quedan todavía diez citas en el calendario de este curso, considerando la cancelación de las carreras de Qatar y Abu Dhabi –algo que se oficializará próximamente– y la inclusión de Imola.

Los equipos están calculando, por tanto, los kilómetros que aún quedan por recorrer, y valorando el tipo de circuitos en los que es menos impactante cumplir una penalización. Mercedes ha elegido Monza para Antonelli, probablemente el trazado de todo el calendario en el que es más fácil recuperar posiciones.

La quinta unidad de potencia que utilizará el transalpino no contendrá, por otra parte, las actualizaciones previstas por el sistema ADUO. Mercedes ha obtenido la posibilidad de llevar a la pista un motor mejorado, pero su debut está previsto en la gira americana del próximo mes de octubre, en el circuito de Austin o, alternativamente, en Ciudad de México. Serán, por tanto, seis los motores que Antonelli y George Russell utilizarán para completar todo el Mundial.

Dettaglio tecnico Mercedes W17, Power Unit Foto di: AG Photo

Lo que ha empujado a Mercedes a elegir el Gran Premio de Italia para montar un motor nuevo en el monoplaza de Antonelli ha sido, sobre todo, la situación de su 'pool', término con el que se indica el conjunto de componentes disponibles. En el caso de Kimi, algunas roturas de motores anteriores han sido definitivas, sin ninguna posibilidad de recuperar los componentes afectados.

De ahí la necesidad de introducir una nueva unidad completa, sobre todo pensando en las próximas cuatro citas, tres de las cuales serán en trazados urbanos. En caso de penalización en parrilla, Bakú seguiría representando un circuito en el que es posible recuperar posiciones, mientras que en Madrid y Singapur salir desde la última fila comprometería casi por completo la posibilidad de aspirar a una buena cosecha de puntos en carrera. Así, Monza permitirá a Antonelli no reducir a cero las posibilidades de obtener un buen resultado y, al mismo tiempo, mejorará sensiblemente la situación de su ‘pool’ de cara a la continuación de la temporada.

En el caso de George Russell, la situación es ligeramente mejor. Aunque por el momento ha utilizado el mismo número de componentes que Antonelli –de hecho, el británico ya ha homologado también el cuarto turbo, uno más que Kimi–, Russell puede contar con un pool más numeroso, al haber sufrido menos roturas definitivas que su compañero de garaje.