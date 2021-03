Alpine F1: "No queremos un 2021 de mierda"

El equipo Alpine tiene ante sí un gran reto. Después del ascenso progresivo de Renault (estructura de la que hereda todo el personal e infraestructuras) en los últimos años de la Fórmula 1, la marca de deportivos francesa debe mantener el tipo. Esto significaría luchar por lo alto de la mitad de parrilla, como en 2020 con McLaren y Racing Point.

Pero Luca de Meo, nuevo CEO de Alpine, es consciente del reto que supondrá contar con Fernando Alonso en sus filas, dada la dedicación y la presión en el trabajo del día a día que suele poner el español en su entorno.

Cuando se le preguntó a De Meo en una rueda de prensa con un grupo reducido de medios, entre los que estuvo Motorsport.com sobre qué resultados serían un éxito para la compañía, este fue claro.

"Una temporada exitosa... creo que estamos compitiendo contra nosotros mismos. Creo que mi expectativa es que mejoremos en cada carrera. Así que creo que intentaremos no volver a la posición anterior del año pasado, pero será complicado porque hay equipos que han mejorado mucho", aseguró.

"Pero, ya sabes, creo que nuestro nuevo espíritu, con gente como Fernando también aquí... él es un verdadero artista. También me gusta mucho Daniel [Ricciardo], fue un gran, ya sabes... fue triste para mí verle irse, pero fue su decisión".

"A veces la Fórmula 1 va realmente sobre pequeños, pequeños detalles. Se trata de si llegas a optimizar el cómo la gente trabaja junta. Tenemos una configuración muy específica al tener parte de la empresa en Francia, otra parte en el Reino Unido. Así que tratamos de crear complicidad entre las dos partes de la empresa".

"Es un trabajo duro, pero cuento con el hecho de que si lo consigues con un nuevo espíritu, con mucha humildad... porque estamos hablando de la cima de la cima de lo que se puede hacer en las carreras en el mundo. Si vemos que cada vez que encontramos una nueva solución, somos cada vez mejores, entonces seré feliz".

De Meo también quiso subrayar que la afición no debería esperar que Alpine luche por victorias este 2021, pero tampoco quiere tirar por la borda toda la temporada.

"No puedes esperar de nosotros que ganemos todo, dominar y demás. No creo que estemos... Estamos muy centrados también en 2022. Así que hemos decidido pausar el desarrollo, especialmente en la parte del motor. Pero para nosotros, el verdadero gran desafío comenzará en 2022. Pero, por supuesto, no queremos que 2021 sea una temporada de mierda", añadió.

"Y también porque tenemos a Fernando, y no será... Con Fernando, que quiere ganar todo el tiempo, y Esteban que es joven y necesita mostrarse y no puede desaprovechar este momento... Ambos tienen una gran motivación. Y tenemos que darles un buen servicio como equipo a los pilotos. Estamos ahí para trabajar y veremos cómo podemos mejorar carrera tras carrera. Y vamos a ver qué pasa. Porque también los demás son cada vez más fuertes", concluyó.

