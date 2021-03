Hamilton: ¿último baile en la F1 o queda más cuerda?

Es una pregunta imposible de responder, porque incluso el propio protagonista insiste en que aún no sabe qué hará.

Desde que el 8 de febrero, un mes antes del inicio de la pretemporada, se anunció que renovaba con Mercedes por un año, han surgido todo tipo de rumores y especulaciones sobre el futuro de Hamilton.

No es la primera vez que Hamilton empieza una temporada sin contrato para la siguiente, pero por lo general siempre había firmado por varios años.

Esta vez es diferente, y el hecho de que tardaron tanto en alcanzar el acuerdo refleja el complejo proceso de negociación que llevaron a cabo hasta acordar posturas. Y como solo renovó por un año, Hamilton mantiene abiertas sus opciones al igual que su jefe del equipo, Toto Wolff.

Si a eso le sumamos la disponibilidad de George Russell, y tal vez Max Verstappen, hay mucho sobre lo que especular. Todo ello alimenta el debate sobre lo que Hamilton podría decir hacer al final de esta temporada.

Antes, tiene la oportunidad de sumar un octavo mundial, superando el récord de Michael Schumacher y quedando, en solitario, como el piloto más laureado de la historia de la F1.

Muchos ven esa meta como el momento ideal para que lo deje en todo lo alto, en su apogeo. Por otro lado, si no gana este año, ¿podría eso suponer una motivación extra para seguir hasta 2022 y tener otra oportunidad?

Hamilton, en la presentación del W12 de 2021, aseguró que el octavo título no afectaría a su decisión.

"Creo que he tomado una decisión realmente importante en mi mente, y es que no quiero que ese sea el factor decisivo".

"Empecé en las carreras porque me encantaban las carreras, y creo que eso tiene que estar siempre en el centro de lo que hago. Si no me encantan las carreras, si todo lo que buscas son elogios, si todo lo que vas a hacer es por ganar títulos, creo que podría perder el rumbo".

"Por supuesto, es el sueño final. Pero no creo que necesariamente sea el factor decisivo para quedarme y seguir. Creo que se trata más de que cuando me ponga el casco y salga del box siga con esa sonrisa que se me pone".

Ese es el objetivo de Hamilton. Si se sigue divirtiendo, sigue disfrutando conduciendo, perfeccionando el coche, llevando a su equipo a su mejor versión y superando a sus rivales en la pista, entonces no hay razones para dejarlo.

"Estoy completamente comprometido en rendir esta temporada", declaró en la presentación del monoplaza. "Todavía amo lo que hago. En general, estoy en una posición afortunada en la que no tengo que comprometerme durante varios años".

"Así que elegí firmar un contrato por un año, para poder ver cómo va el curso y dónde estamos a mitad de temporada o hacia el final. ¿Quién sabe si todavía estaremos en pandemia? Pero eso no significa que no esté comprometido, sigo muy, muy comprometido con la F1".

El otro aspecto es el gran esfuerzo que supone que Hamilton mantenga su nivel competitivo año tras año.

Esta es su decimoquinta temporada en la cima y, además de sus siete títulos, ha llegado a la última carrera con opciones de ser campeón en otras tres ocasiones.

Su etapa junior no tuvo menos presión: tuvo que ganar en karting, Fórmula Renault, F3 y GP2 para progresar y mantener contento a Ron Dennis.

Todo ello ha requerido un nivel extraordinario (y mantenido en el tiempo) de compromiso con el trabajo. Recordamos que el mayor rival de Hamilton, Nico Rosberg, se retiró a finales de 2016 en gran parte debido a lo que le costó ganar el título de ese año.

Desde entonces, Hamilton ha mantenido ese nivel durante otras cuatro temporadas y empieza ahora una quinta. No es fácil, ni siquiera para alguien tan motivado como él.

"En cuanto a volver a rendir constantemente cada año, creo que ese es uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier deportista en el mundo", señaló en los test de Bahrein.

"Pero el objetivo siempre es tratar de mejorar y no dar un paso atrás en los aspectos en los que eres fuerte. Concéntrate en los puntos débiles mientras mantienes los fuertes. Está claro que no es una tarea fácil".

"Ha habido momentos en los que he mejorado en algunas áreas, pero en otras he bajado un poco. Otro aspecto importante es la colaboración: trabajar con tus ingenieros, desafiar a tus ingenieros, hacer que te desafíen ellos y descubrir cosas en las que se pueden lograr mejores formas de trabajar juntos. Requiere un alto nivel de energía, estado físico y salud mental".

"Creo que hay muchos factores y elementos clave realmente importantes que tienes que hacer funcionar a toda máquina. Y, obviamente, como deportistas y competidores, al competir, vamos al límite todo el tiempo. Ese es un equilibrio muy difícil de lograr".

Hamilton siempre ha buscado mantener ese equilibrio fuera de las pistas centrándose en sus aficiones la música, la moda, etc.

El año pasado, los problemas de racismo le hicieron involucrarse aún más que antes, y junto a Mercedes, tiene en esa lucha una inspiración extra fuera del cockpit.

Por otro lado, como a todos los demás, la pandemia le ha obligado a hacer sacrificios. El año pasado rara vez vio a familiares y amigos, y dejó en standby su habitual estilo de vida social en jet set. Su rutina ha girado principalmente en torno a las carreras, pasando muchas noches en solitario en hoteles o en su autocaravana.

Quizás le falte una válvula de escape, y eso hará que sea aún más difícil afrontar el implacable calendario de 23 carreras de este año.

El nivel que tenga su equipo en pista es otra parte de la ecuación y, después de una mala pretemporada, el GP de Bahrein de este fin de semana nos dará una idea más clara de la verdadera imagen de Mercedes.

Obviamente, el equipo tiene potencial para recuperarse, pero aunque el W12 pronto empiece a ganar carreras, quizás no veamos un rendimiento dominante como en años pasados ante el paso adelante que han dado sus rivales.

Hamilton siempre ha disfrutado de los retos y prefiere tener a alguien con quien luchar. De momento, la perspectiva de recuperarse de los primeros contratiempos es enormemente motivadora, aunque podría volverse más complicado si el equipo no lo logra de inmediato.

"No pierdo el tiempo preocupándome", dijo en los test. "Eso te descentra de encontrar la solución".

“Creo que es mejor que ahora no vaya bien y sí funcione todo cuando entremos en la época de carreras. Así que este es el momento perfecto para que encontremos los problemas y los suframos, así que lo acepto con satisfacción".

“Creo que todo el mundo está centrado. Nadie se ve afectado. Somos un equipo que ha ganado varios campeonatos y sabemos cómo estar unidos, mantener la cabeza baja y concentrarnos en el trabajo".

"Es bastante impresionante la velocidad de algunos de los demás equipos. Creo que Red Bull parece especialmente fuerte. Y es genial ver que McLaren también está fuerte, y también Alpine. Estoy emocionado porque eso significa más diversión".

Entonces, ¿qué pasará a largo plazo? Hay muchas incógnitas sobre el futuro de Hamilton de cara a 2022, incluido el alcance del compromiso de Daimler AG más allá de esta temporada.

Ya ha reducido su participación en el equipo, donde han ganado protagonismo INEOS y Jim Ratcliffe. Siguen los rumores de que desde 2022 también reducirán su apoyo financiero y que la financiación tendrá que provenir de fuera.

Eso, a su vez, significa que es posible que ya no puedan mantener salarios tan altísimos como el de Hamilton.

Mientras tanto, el nuevo paquete de reglas supone un nuevo inicio para todos, en un contexto de límite de costes y restricciones aerodinámicas que controlarán a los mejores equipos y tratará de igualar las cosas.

Por lo tanto, es posible que la escudería de Brackley la próxima temporada no sea la máquina conquistadora a la que Hamilton se ha acostumbrado, y su dominio continuo no está garantizado.

Aunque ya era campeón (con McLaren), alcanzó su mejor rendimiento en Mercedes, ¿querrá seguir si el equipo pierde su mejor versión?

El debate sobre el futuro de Hamilton no va a desaparecer, y es probable que los medios le pregunten por ello a menudo en los próximos meses.

"No es que sea nuevo en esto", dijo en la presentación."Creo que ya he estado antes en esta posición en la que me han hecho esa pregunta durante bastante tiempo. No me siento presionado en ese sentido".

"Obviamente, sigo teniendo una gran fe y siempre apuesto por mí mismo en cuanto a que sé lo que se necesita para rendir. Creo que tengo una relación extraordinaria con Mercedes, que es increíblemente profunda, y creo que hay más que carreras que probablemente terminaremos haciendo juntos".

"Como ya está viendo con esta Fundación [Hamilton], hay muchas cosas maravillosas que haremos para avanzar. De eso hablaremos constantemente durante todo el año, estoy seguro".

"Y sobre si es aquí donde quiero continuar, si este es el camino que quiero seguir, llegará la respuesta, estoy seguro".

Todo eso sugiere que puede seguir el camino de Juan Manuel Fangio o Stirling Moss y convertirse en embajador de Mercedes cuando se retire.

Pero no podrá otra vez esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión sobre su futuro: Wolff necesita saber mucho antes cuáles son sus intenciones, al igual que George Russell y Valtteri Bottas. Y eso se espera que sea mucho antes de que se decida el título de 2021.

"Acordamos que queremos retomar las negociaciones sobre la renovación del contrato muy pronto este año para evitar una situación incómoda como la de 2020", explicó Wolff.

"Esa también es la razón por la que firmamos un contrato de un año con Lewis, para permitirnos debatir su futuro en las carreras y fuera de ellas durante un cierto tiempo. Lo que hemos decidido es debatir mucho las cosas a principios de este año, no al final de la temporada".

Wolff insiste en que Hamilton está tan motivado como siempre.

"No hay duda de su compromiso. En primer lugar, disfruta mucho de las carreras. Disfrutamos trabajando juntos. Y lo hablamos mucho".

“Los tiempos cambian. Todos tenemos nuevas prioridades en cuanto a nuestra forma de vivir, a nuestra salud. Él es un apasionado de sus iniciativas, contra el racismo y la desigualdad".

"Y luego está ese cambio enorme de reglas para 2022, que va a remodelar lo que será la F1 durante los próximos años".

"Para ser sincero, no creo que eso sea decisivo, pero creo que es justo que un piloto que ha ganado siete títulos tenga la flexibilidad de decidir lo que quiere hacer en el futuro, ya sea seguir o retirarse".