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El primer fin de semana triunfal de Vettel en Fórmula 1

El 14 de septiembre de 2008 se celebró GP de Italia en Monza, en el que Sebastian Vettel mostró una genial carta de presentación ante la Fórmula 1.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Ganador de la carrera Sebastian Vettel celebra con Fernando Alonso

Sebastian Vettel logró,en Bélgica 2018, superar las 51 victorias que logró Alain Prost y establecerse en ese momento como el tercer piloto con más triunfos en la Fórmula 1. El alemán se acabaría retirando con 53 primeros puestos, pero el camino hasta entrar en el podio histórico (que ya le superó Max Verstappen) comenzó mucho antes.

Concretamente diez años antes de ese 2018 y hace ya 18 años. Era 2008, y Vettel disputaba su primer campeonato completo tras haber debutado a mitad del curso anterior con BMW y haber disputado las últimas siete carreras de 2007 con Toro Rosso. En esas primeras apariciones, ya había dejado muestras de su talento puntuando en su estreno o siendo cuarto en China, pero 2008 fue el año de su explosión.

Abandonó en los cuatro primeros grandes premios, pero pronto comenzaría a sumar puntos y en Italia, la 14ª prueba del mundial, dio la sorpresa. En un año en el que Hamilton con McLaren y Massa con Ferrari se jugaban el título, el Toro Rosso no permitía a Vettel aspirar a grandes éxitos, pero la lluvia del sábado cambió todo y ya en los terceros libres consiguió poner su monoplaza en la segunda posición.

Más tarde, sobre mojado, logró la campanada al llevarse la pole, su primera en Fórmula 1 y la más joven que ha logrado jamás un piloto, a los 21 años y dos meses. Mientras él era primero Hamilton, que luego sería campeón, no pasaba del 15º lugar.

Segundo partía Kovalainen con el otro McLaren, y el finlandés se convertía en el gran favorito a la victoria en una carrera también disputada en lluvia. Sin embargo, Vettel no estaba dispuesto a ceder y dominó la prueba de principio a fin salvo las vueltas en las que Kovalainen aún no había hecho su parada. Sin errores, arrebataba a Alonso el segundo récord del fin de semana al ser el piloto más joven en ganar, aunque ocho años más tarde Verstappen le superó en esa estadística en la que se mantiene segundo.

Con motor Ferrari y pilotando para un equipo italiano, los tifosi sintieron aquella victoria como suya. "Fue impresionante", recuerda en la actualidad Vettel. "Depende del equipo y el motor que lleves, pero es una sensación increíble. Creo que los aficionados estaban contentos porque había ganado un motor Ferrari. Luego gané con otros colores y no estaban tan contentos".

En su etapa con los del Cavallino no logró ganar en Monza, pero además de las de 2011 y 2013, Vettel jamás olvidará aquella de 2008 con Toro Rosso. Un triunfo que le abrió las puertas de Red Bull al año siguiente y allí ya se conoce la historia: cuatro mundiales antes de buscar el más esperado, el quinto, de rojo, que no llegó.

También puedes ver:

El GP de Italia 2008 de Fórmula 1 de Vettel en Monza, en fotos

Pole Sebastian Vettel, Toro Rosso, Mark Webber, Red Bull Racing
Pole de Sebastian Vettel, Toro Rosso, Mark Webber, Red Bull Racing, Heikki Kovalainen, McLaren
Ganador de la pole position Sebastian Vettel celebra
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El autor de la pole Sebastian Vettel
La salida con Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, STR03 y Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, MP4-2 liderando
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Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso
Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, STR03 y Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, MP4-23
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Ganador de la carrera Sebastian Vettel celebra con miembros del equipo Scuderia Toro Rosso
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