Alonso quiere una historia sin precedentes con el tercer título en F1

Tercero en el campeonato de pilotos de 2023 tras cinco grandes premios, Fernando Alonso no esperaba estar en semejante posición cuando fichó por Aston Martin el pasado verano. Sin embargo, el bicampeón del mundo está aprovechando cada oportunidad y llevándose todos los focos de la F1, que se deshace en elogios hacia lo que está logrando.

El ovetense dejó la F1 a finales de 2018, agotado tras años de pocos resultados con McLaren, y defiende que nunca bajó su nivel, pero sí la atención de la gente por la falta de ritmo de sus monoplazas. "Cuando paré [a finales de 2018], estaba en el punto más bajo, y no quería eso porque mi rendimiento y competitividad eran más altos que nunca en ese momento, pero nadie lo veía", cuenta Fernando Alonso en una entrevista publicada por el New York Times.

"Ahora estoy demostrando que sigo siendo rápido, no importa la edad que tenga, y eso es parte de la historia de este regreso. Lograr mi victoria 33 o luchar por el título haría esta historia aún más loca".

Pero más allá de la famosa 33, y aunque este año parece muy complicado, Alonso no pierde de vista un tercer mundial de F1 que se le escapa desde 2007. "Ganar el título sería perfecto. Si gano otro título todos estos años después del anterior, con tanto intervalo entre dos campeonatos, sería algo sin precedentes", explicó.

El récord actual de mayor intervalo entre dos títulos lo tiene Niki Lauda, que tuvo que esperar siete años entre su segunda corona en 1977 y la tercera en 1984. "Ese es el objetivo que me he marcado en este momento. O el legado que quiero dejar en este deporte, de alguien que lo ama tanto que ha seguido corriendo durante muchos años al máximo nivel posible. Sería demostrar algo que pertenece a la historia de mi vuelta", dijo Alonso.

Sin embargo, sabe que el tiempo corre y aunque le quedan al menos otras dos temporadas con Aston Martin, la tarea no será fácil. ¿Y qué hará después? El #14 está encantado con la escudería británica. "Soy consciente de mi edad", admite. "Sé que no estaré los próximos diez años, así que quizá cuando deje de correr me vincule al equipo de alguna manera".

¿Y en lo personal? "Quiero formar una familia. Es el mayor sueño de mi vida. Aún no lo he conseguido debido a mi estilo de vida, es algo que encontraré cuando deje de correr".

De momento son días de vino y rosas para Alonso en Aston Martin, y recordó que Lawrence Stroll le faltó poco para convencerle.

Así explicó las negociaciones: "Recibí una llamada de Lawrence [Stroll], preguntándome si ya tenía otro contrato con Alpine. Respondí que aún no lo tenía. Mis conversaciones con Alpine estaban bastante avanzadas, pero no tenía nada sobre el papel. Me preguntó que si me enviaba algo en papel ese mismo día, lo consideraría. Me lo envió, quedé satisfecho y, como no tenía nada por el otro lado, la decisión fue fácil de tomar. Todo fue más rápido gracias a nuestra relación desde hacía años".

Después de cinco grandes premios con los de verde, suma cuatro podios y ha firmado su mejor inicio de curso desde hace más de una década.