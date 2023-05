Sainz: "Luchamos por la pole y luego el domingo llega la bofetada"

Carlos Sainz salía desde la tercera posición en la carrera del Gran Premio de Miami 2023 con el claro objetivo de mantenerse entre los tres primeros y conseguir su primer podio de la temporada, pero lastimosamente su domingo se vio perjudicado por un error cuando hizo su parada en boxes y el pobre ritmo de su monoplaza.

En la salida, todos los pilotos se respetaron conscientes del peligro que había de tener un accidente que te dejase fuera de la carrera antes de tiempo y pese a mantenerse muchas vueltas dentro de la zona DRS de su compatriota de Aston Martin, no pudo adelantar, quien sí lo hizo fue Verstappen, que en el giro nº 14 le quitaba todas las pegatinas al SF-23 del español y caía al cuarto puesto.

Cuatro vueltas más tarde, Sainz entró bloqueando las gomas a boxes para montar duros y, pese a su buena parada, recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad a la entrada del pitlane que le puso cuesta arriba su carrera. Finalmente, el madrileño también perdió posición con George Russell y acabó cruzando la bandera a cuadros en la quinta plaza.

Nada más bajarse de su monoplaza, Sainz se mostró algo decepcionado con su resultado y con el rendimiento de un Ferrari que de nuevo se cae a medida que avanzan las carreras.

"Buen stint con los medios, eso me ha hecho pensar que el podio y pasar a Fernando [Alonso] era posible, hemos parado en la vuelta 18 más o menos y al parar y hacer dos o tres vueltas rápidas con los duros para hacer el undercut eso ha arruinado el resto de la carrera porque hemos empezado a degradar y sobrecalentar el neumático".

"Tenemos un coche con muy poca flexibilidad para hacer estrategias, a la mínima que pruebas algo te sales del número de vueltas ideal para los duros y se te puede hacer muy largo. Sufrimos mucho con la inconsistencia, con el sobrecalentamiento y demás".

"Tenemos que seguir probando cosas, pero cada sábado luchamos por la pole y luego llega el domingo y nos dan un poco la bofetada en carrera, con los Red Bull en otro planeta, el Aston Martin también con mejor degradación, los Mercedes que están a un segundo en clasificación de repente nos meten dos o tres décimas...".

En cuanto a su error a la entrada del pitlane que le costó una penalización de cinco segundos, el piloto madrileño reconoció la culpa.

"He entrado pasado, me ha sorprendido el poco agarre de la entrada del pitlane y eso que lo había probado en las vueltas a parrilla, pero con la goma degradada he cometido un error que por suerte no me ha costado nada", concluyó.