Por qué Colapinto acabó entendiendo las órdenes de equipo de Alpine

Hay órdenes de equipo que se entienden al instante. Y hay otras que necesitan unas cuantas vueltas, una carrera completa y la perspectiva que solo da el tiempo. Franco Colapinto vivió una de esas en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El argentino rodaba por delante de Pierre Gasly cuando Alpine le pidió que dejara pasar a su compañero. Desde el cockpit, la decisión no parecía tan evidente. Gasly estaba pegado a su difusor, sí, pero eso no siempre significa que un piloto sea más rápido. En una carrera marcada por la degradación de los neumáticos, Colapinto estaba gestionando el ritmo y tratando de conservar goma para el tramo final.

Por eso, como ocurre con cualquier piloto, la orden no resultó especialmente agradable. "Para el coche que va delante siempre es más frustrante", admitió después. "No quieres perder una posición ni perder tres segundos completando el adelantamiento de otro coche".

Sin embargo, una vez terminada la carrera, el argentino reconoció que Alpine probablemente veía cosas que él no podía apreciar desde dentro del monoplaza.

"Tienen una visión mucho más amplia desde el garaje. Por supuesto que entiendo la decisión".

Más allá de aquella maniobra, Barcelona dejó sensaciones mucho más positivas para Colapinto. El fin de semana había comenzado de forma complicada. El comportamiento del coche no invitaba precisamente al optimismo y el propio piloto admitió que ni siquiera el domingo el Alpine era especialmente agradable de conducir.

"Ayer el coche era bastante malo. Hoy también parecía bastante malo", bromeó.

Pero mientras otros equipos sufrieron más con las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos, Alpine encontró una ventana de rendimiento que le permitió competir en la zona de puntos durante gran parte de la carrera.

"Con el depósito lleno demostramos que éramos mejores. Como equipo mostramos que éramos fuertes y que supimos darle la vuelta a una situación complicada".

La jornada terminó siendo una de las más sólidas del año para la escudería francesa. Gasly acabó octavo en pista y Colapinto también cruzó la meta en los puntos antes de la posterior sanción de diez segundos por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla, castigo que le hizo caer hasta la décima posición final.

Mirando hacia adelante

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A pesar de ello, el argentino prefirió quedarse con la tendencia positiva. Alpine ha sumado puntos con regularidad en las últimas carreras y además espera nuevas actualizaciones en las próximas citas del calendario. Un detalle que también alimenta el optimismo de Colapinto.

"Está mejorando. En carrera demostramos que éramos más fuertes y vienen mejoras. Todo es muy positivo".

Después de un inicio de temporada lleno de altibajos, Barcelona dejó una imagen interesante dentro de Alpine. Gasly y Colapinto volvieron a estar separados por muy poco ritmo. Y aunque una orden de equipo cambió temporalmente el orden entre ambos, el argentino terminó entendiendo algo que muchas veces cuesta aceptar desde el coche: los ingenieros suelen ver la carrera desde una perspectiva mucho más amplia que la que ofrece un espejo retrovisor.