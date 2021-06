Alonso quiere lluvia y cambiar su suerte en Austria

El asturiano llega en claro ascenso al Gran Premio de Estiria, después de sus dos fulgurantes vueltas al final del GP de Azerbaiyán y una gran carrera en Francia.

Alonso declaró esta semana que espera mantener el buen impulso en la primera de las dos citas en Austria, y estuvo presente en la rueda de prensa de la FIA junto a Antonio Giovinazzi. Allí, le preguntaron qué ha cambiado para su mejora de rendimiento reciente, y el #14 explicó que aún no ha llegado lo mejor.

"Bueno, no, todavía no estoy a la perfección, pero creo que las cosas van mejor", comentó. "Para mí y también para el equipo, maximizando todo el fin de semana, no solo teniendo buenos entrenamientos libres sino también completando el fin de semana, creo que ha sido una mejora por nuestra parte".

"He sumado buenos puntos en las últimas dos carreras, así que queremos mantener el impulso, todavía hay margen de mejora y comprensión. Cada fin de semana seguimos aprendiendo cosas nuevas sobre el coche, sobre los neumáticos, así que creo que hay más por venir y estoy bastante contento con el nivel reciente".

Cuando se le preguntó qué echa de menos aún o qué cree que le falta, Fernando Alonso se refirió a la posibilidad de que llueva en la jornada del viernes.

"Creo que necesito rodar en condiciones de lluvia. Es cierto que en Imola corrimos bajo la lluvia, pero la mitad de la carrera fue en seco. Fueron las primeras vueltas del año en condiciones de lluvia porque Bahrein fue completamente en seco, así que el pronóstico para este fin de semana es que llueva en los entrenamientos, y lo necesito".

"Necesito un entrenamiento con lluvia y no ir directamente al domingo. Esa será otra casilla marcada. Creo que, como dije, incluso de las cosas que se supone que ya sabes y que se supone que debes dar por hechas y superar, sigues aprendiendo un poco cada fin de semana".

En la rueda de prensa le recordaron que en el Red Bull Ring no le ha sonreído la suerte hasta ahora, con abandonos en cinco de las siete carreras. Le falló el embrague en 2001, el motor en 2003, el ERS en 2016 y tuvo toques en 2015 y 2017.

"Gracias por el recordatorio, esta vez tendré más cuidado e intentaré ver la bandera a cuadros. Pero es un buen circuito, es una vuelta muy corta, por lo que la clasificación está bastante comprimida, todos están en dos o tres décimas de segundo, así que será un fin de semana en el que debes hacerlo perfecto el sábado y el domingo si quieres sumar puntos, porque va a ser una parrilla muy igualada".

Después de este fin de semana, llegará el Gran Premio de Austria, en el mismo lugar: "Y sí, tener dos fines de semana aquí tal vez cambie un poco la manera en que se preparan las cosas, especialmente en el segundo gran premio. "Después de tener solo día y medio de test en invierno, creo que muchos equipos usarán estos dos fines de semana para algunos experimentos sobre la configuración del monoplaza".

Por último, a Alonso le preguntaron por una de las noticias del día, la presentación de los cambios del circuito Yas Marina de Abu Dhabi, que ahora contará con una curva peraltada.

"Sí, vi el plan. Y creo que es bueno, al menos lo están intentando, y se están asegurando de que estemos en condiciones de tener un mejor espectáculo. Así que estoy contento con la idea. Creo que va a ser mejor, y al menos será diferente para nosotros. Así que ese es un gran momento, la alegría de cuando entras al circuito por primera vez para una sesión de libres y tienes un nuevo diseño. Siempre hay algunas cosas que pruebas y son buenas. Y luego, como dije, ya sabes, debería ser más fácil adelantar, así que ¿por qué no?".

Las mejores fotos del primer día de Estiria, con Alonso y el resto de pilotos

