Alonso cree que es "injusto" tener pocos días de test en la F1

En los últimos años, los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 se han reducido de dos tests de cuatro días, predominantemente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, a únicamente uno de tres días en Bahrein.

Pero aunque celebrar unas pruebas más cortas en el mismo lugar en el que luego tiene lugar el inicio de la temporada es más eficiente y rentable para los equipos, Fernando Alonso cree que los pilotos se ven perjudicados por la falta de práctica.

Las escuderías sólo utilizan un coche por día, lo que gracias a las modernas herramientas de simulación suele ser suficiente para preparar la nueva campaña. Pero también significa que los pilotos sólo disponen de un día y medio para adaptarse a la nueva maquinaria, teniendo que confiar que no haya fallos o problemas que afecten a su reducido plan de rodaje.

"Tenemos unas pruebas muy limitadas en Bahrein", dijo Fernando Alonso. "Llevo todo el invierno pensando en esto, en lo injusto que es que sólo tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo".

"No hay otro deporte en el mundo, con todo el dinero que hay en juego, con todo el marketing y las cosas buenas que decimos de la Fórmula 1, y de estar cada vez más cerca de los aficionados, [en el que eso ocurra].

"No puedo entender por qué entonces [no] vamos a Bahrein durante cuatro días, que podrían ser dos y dos para los pilotos. Si vas tres días, que no es par, que es un número impar, no puedes dividir entre los pilotos. ¿Y por qué no vamos con dos coches? Porque ya estamos en Sakhir y corremos la semana siguiente", siguió.

El bicampeón español no es el único piloto que ha hecho un llamamiento para que los tests de pretemporada sean con dos coches, con George Russell, director de la GPDA, impulsando también esta idea.

"Personalmente, no creo que tres días de test sean suficientes, porque hay que recordar que desde la perspectiva de un piloto, eso es un día y medio por piloto", explicó el piloto de Mercedes el año pasado.

"¿Te imaginas a Rafa Nadal pasando 12 semanas sin golpear una bola y luego yendo directo a Roland Garros con un día y medio de entrenamiento? Eso no ocurriría nunca. Entiendo y reconozco por qué lo hacemos. Creo que hacer tres días con dos coches sería probablemente algo bueno", finalizó el inglés.