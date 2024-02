Leclerc conocía el plan de Ferrari F1 y Hamilton antes de renovar

Justo una semana antes de que se conociera la noticia de que Hamilton se uniría a Charles Leclerc de cara a la temporada 2025, se confirmó la renovación del monegasco con la Scuderia por un contrato multianual.

El momento en que se produjo el fichaje de Lewis Hamilton llevó a algunos a sugerir que Leclerc podría haberse visto sorprendido por el hecho de que ahora tendría de compañero de garaje al siete veces campeón del mundo.

Sin embargo, el piloto de 26 años habló por primera vez de la situación tras la presentación del nuevo SF-24 y dijo que Ferrari le había mantenido informado de los planes, y que no veía ningún inconveniente en ello.

"Obviamente, este tipo de acuerdos no se cierran de la noche a la mañana", dijo Leclerc sobre los plazos de su contrato y del de Hamilton. "Lleva su tiempo, por supuesto. Yo estaba al tanto de esas conversaciones antes de renovar mi contrato. Así que no fue una sorpresa después de firmar".

"Lewis es un piloto increíble, el más exitoso de la historia y con mucha experiencia también, que aportará al equipo y obviamente a mí mismo, lo cual es algo bueno. Pero, con Carlos Sainz, ha sido genial y tenemos un año más juntos para intentar hacer el mejor trabajo posible", añadió.

Aunque la llegada de Hamilton a Ferrari es un gran negocio para el equipo, Leclerc dijo que la posibilidad de que el todavía piloto de Mercedes pudiera llegar a Maranello no tuvo ninguna influencia en cómo se desarrollaron las negociaciones de su contrato.

"No, no ha cambiado nada en mis discusiones porque, de nuevo, me centro en mí mismo y en lo que es bueno para mí. No ha habido ningún cambio de requisitos ni de nada para mí. Eso no formaba parte de mis negociaciones", explicó. "Creo que fue bueno que el equipo fuera transparente de todos modos, para que yo no me enterara después. Pero no cambió nada para mí".

Leclerc comentó también que había estado en contacto con Hamilton una vez que se hizo evidente que el británico llegaría a la Scuderia, y reconoció que su llegada al equipo italiano ofrecería muchas cosas positivas.

"Sí, hemos tenido conversaciones con Lewis, especialmente cuando todo se anunció y se hizo oficial. Nos enviamos mensajes de texto, por supuesto. Lewis es un gran campeón, con mucha experiencia y muchos éxitos. Así que siempre es interesante tener un nuevo compañero de equipo, ya que aprendes diferentes formas de trabajar, de conducir, y más cuando mi nuevo compañero es un siete veces campeón del mundo", finalizó.