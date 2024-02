Krack quiere a Alonso en Aston Martin F1 incluso "más allá de 2025"

Tras sus dos años como director de equipo de Aston Martin, Mike Krack habló sobre el nacimiento y los primeros pasos del AMR24, un coche destinado a llevar a la escudería de Silverstone al siguiente nivel competitivo, con los podios y las victorias como objetivos para 2024.

Con Fernando Alonso como punta de lanza, los de Silverstone saben que deberán hacer un muy buen trabajo para convencerle de renovar, sobre todo tras los últimos golpes del mercado de pilotos, que ha dejado un asiento libre en Mercedes.

Cuando se le preguntó al luxemburgués sobre sus expectativas para el Aston Martin AMR24, el del equipo de Silverstone reconoció que han hecho todo lo posible para perfeccionar su concepto, así como también sus procedimientos más allá del rendimiento puro del coche.

"Cada vez es más corto [el invierno]. Nosotros intentamos concentrarnos en todas las áreas. El AMR23 nos permitió hacer una gran temporada, llena de aspectos positivos, pero no dejamos piedra sin remover, intentando examinar todo".

"Empezamos por el monoplaza y luego analizamos todos los demás aspectos, el funcionamiento en pista, la fiabilidad y lo demás, el objetivo es dar un buen paso adelante en todas las direcciones".

¿Cuánto ha cambiado el Aston Martin para la F1 2024?: Fórmula 1 Análisis técnico F1: Aston Martin juega al límite con el AMR24

Tras el inesperado movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari, era inevitable que Mike Krack hablase sobre las posibilidades de renovar a un Fernando Alonso que acaba contrato a finales de este mismo año, aunque el de Aston Martin se mostró bastante confiado.

"Sí, el mercado empezó mucho antes de lo que esperábamos. Sabíamos que iba a ser un año con muchos rumores, pero al margen de todo tenemos una muy buena relación con Fernando y nos encanta su presencia en el equipo, es un miembro muy importante para nosotros con el que tenemos una relación muy abierta y de confianza mutua".

"Es bastante evidente que nos gustaría continuar con Fernando en 2025 y más allá", añadió.

El baile de directores de equipo también está siendo una sorpresa para Mike Krack, que pese a llevar solo dos años al frente del equipo, ya es uno de los más longevos, pero no le preocupa.

"¡Yo también me quedé de piedra cuando leí hace poco las estadísticas relativas a la antigüedad de cada director en su cargo! Pero es algo que no me preocupa, lo que importa es lo competitivo que pueda llegar a ser el ARM24, y en eso es en lo que estamos todos centrados".

"Tenemos por delante una temporada muy larga, durante la cual esperamos mucha evolución y mucho trabajo. Estamos contentos de salir a pista ya, todo lo demás, es secundario", concluyó.

Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin F1 Photo by: Aston Martin Racing

