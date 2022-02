Alonso cree que Ferrari puede ser la referencia de la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

La primera semana de test de la pretemporada 2022, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, no permite sacar una conclusión evidente del rendimiento de los coches, pero sí deja sensaciones más o menos claras.

La naturaleza de las pruebas, donde nadie sabe qué está probando el rival, impide saber a ciencia cierta el orden natural de la parrilla, aunque casi todos coinciden en algo: Ferrari está fuerte.

Sin necesidad de usar los neumáticos más blandos, los italianos se mostraron entre los más rápidos desde el principio, y no se pusieron nerviosos cuando sus rivales empezaron a aprovechar los mejores compuestos de Pirelli para superarles en la tabla el último día.

Aunque evidentemente desde Maranello se quitan el cartel de favorito, sus rivales los señalan. Russell dijo que Mercedes está por detrás de Ferrari; Red Bull, que los ve muy fuertes, y McLaren, que Ferrari son los que mejor impresión dieron.

Fernando Alonso habló también de su ex equipo cuando le preguntaron si algún coche le había sorprendido en los test, y aunque cree que Red Bull Racing no ha mostrado todas sus cartas y Mercedes está ahí, ve como sorpresa a Ferrari.

"No he prestado mucha atención", declaró en una entrevista con TVE. "En la pista, estos días, Ferrari parece ser el coche más rápido y ha sido un poco una sorpresa. Mercedes también ha ido rápido. Red Bull se ha escondido…".

Pese a las nuevas reglas, Alonso cree que las mismas escuderías siguen dominando, y que Alpine aún no puede medirse con ellas. "Los equipos TOP siguen siendo la referencia. Nosotros nos hemos centrado más en la fiabilidad y no hemos buscado tiempos aún. Hay que reconocer que no somos tan rápidos como ellos a día de hoy, así que queda trabajo".

Ante la pregunta de si ya se sabe todo o si ha descubierto algo especial de los rivales, comentó: "Ya lo sabemos todo. Ferrari puede ser un equipo y un coche referente. Es una buena noticia para Carlos Sainz y para España en general. Él y Leclerc van a ser rivales fuertes".

La entrevista con TVE fue el jueves, tras una primera jornada en la que disfrutó de un intenso kilometraje con el Alpine y antes de que el viernes, en la definitiva, el motor solo le durase 12 vueltas.

Respecto a ese primer día, el único completo que pudo disputar, había declarado: "Tengo una mezcla de sensaciones en los primeros días con el coche".

"Algunas son positivas, porque vemos que todo lo que habíamos probado en las simulaciones se están cumpliendo en la pista. También hay problemas de juventud del coche que estamos descubriendo y tenemos que buscar soluciones. Estamos en un mundo muy competitivo y cuando vemos los tiempos de nuestros rivales nos crea un poco la duda".

Al final, y pese a que Alpine disfrutó de una esperanzadora fiabilidad los dos primeros días (solo Ferrari y AlphaTauri habían rodado más), la avería de la tercera sesión supuso un frenazo a sus números.

Ahora, Alpine tiene mucho trabajo por hacer antes de la segunda semana de pruebas, que se disputan del 10 al 12 en el Circuito Internacional de Bahrein, en Sakhir, donde solo unos días después arrancará el mundial.

