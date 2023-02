Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso disputará este año su 20ª temporada, más de las que ha disputado cualquier piloto, y durante este curso cumplirá 42 años. Sin embargo, se embarca en una nueva e ilusionante aventura tras fichar por Aston Martin, y aunque dejó claro desde el principio que no se podía dar por sentado que este vaya a ser su último contrato, muchos creen que el tiempo se le agota.

Precisamente su equipo Aston Martin le hizo una pregunta que más de uno se estará planteando, y directamente quisieron saber cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para tener un coche competitivo y si esta era su última oportunidad de ganar su tercer mundial. La respuesta fue clara: nadie lo sabe, pero por falta de trabajo no será.

De hecho, el bicampeón del mundo no quiere dar plazos, y pese a que en Aston Martin se propusieron, cuando entraron en F1 en 2021, ganar en cinco años, contribuirá a acortar la espera. "No pienso en plazos ni en cuánto tardará el equipo en ganar carreras. Me lo tomaré carrera a carrera, temporada a temporada. Lo importante es que sigamos progresando", dijo.

La clave para tener una larga relación (firmó un contrato multianual, y en una entrevista se le escapó que era por dos años) es no defraudarse, y pondrá todo de su parte: "Tenemos que estar contentos los unos con los otros y ayudarnos mutuamente: Aston Martin ayudándome a conseguir los resultados y los objetivos que tengo y yo ayudando al equipo a progresar en cada carrera, cada año, para estar cada vez más cerca de las primeras posiciones".

Alonso no sabe si seguirá en la categoría para cuando Aston Martin esté listo para finalmente aspirar al título, pero eso no le desanimará a intentarlo: "Utilizaré toda mi experiencia y todos mis conocimientos para ayudar al equipo a acortar el tiempo necesario para convertirse en campeones del mundo. ¿Estaré yo al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecirlo. Pero lo que es seguro es que daré lo mejor de mí".

Ante esa última reflexión, le preguntaron cómo se sentiría si el equipo empieza a ganar cuando él ya no esté, y dio una respuesta de completo compromiso y profesionalidad: "Seguiré estando muy orgulloso si el equipo gana sin mí en el coche. Estaré muy orgulloso del proceso y de mi contribución al proyecto".

Y añadió: "Con Lance, el equipo tiene un piloto muy joven, con mucho talento y con posibilidades de ser campeón del mundo. Verle conseguirlo y haber contribuido a ello, ya sea estando al volante o no, sería especial para mí".

La pretemporada 2023 de F1 empezará el jueves 23 de febrero. Antes, el lunes 13, Aston Martin presentará su coche (mira aquí todos los detalles), y esa semana Alonso probará por primera vez ese AMR23 junto a Lance Stroll durante un shakedown en Silverstone.